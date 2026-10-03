Stade Rennais, PSG Mercato : l’IA prédit le futur club de Lepaul

Interrogée sur la future destination d’Estéban Lepaul, l’IA a livré son verdict sur l’avenir de l’attaquant du Stade Rennais.

Estéban Lepaul est actuellement l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Fraîchement appelé pour la première fois en équipe de France, l’attaquant du Stade Rennais serait sur les tablettes de nombreux cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, Manchester City, Aston Villa, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, Naples, Côme ou encore Benfica. Très courtisé à l’approche des prochains mercatos, l’ancien Angevin pourrait donc quitter Rennes dans les mois à venir et franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un grand club européen. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT quelle pourrait être son futur club. Voici sa réponse.

Le PSG, destination la plus crédible pour Lepaul ?

Le Paris Saint-Germain apparaît aujourd’hui comme la destination la plus logique pour Estéban Lepaul s’il venait à quitter le Stade Rennais. Le club parisien le suivrait depuis un certain temps et aurait même envoyé des observateurs pour superviser ses prestations. Son profil présente plusieurs avantages pour Paris : international français, déjà parfaitement adapté à la Ligue 1 et capable d’apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif. Sa récente première convocation avec les Bleus ne fait d’ailleurs qu’accroître sa cote sur le marché.

La concurrence s’annonce néanmoins particulièrement relevée. Manchester City, Aston Villa, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, Naples, Côme ou encore Benfica ont également été annoncés parmi les clubs intéressés. Pour autant, je placerais aujourd’hui le PSG parmi les pistes les plus crédibles si un transfert devait réellement se concrétiser. Paris connaît parfaitement le joueur et semble suivre concrètement son évolution, tandis que Lepaul pourrait y poursuivre sa progression sans avoir à découvrir un nouveau championnat. Cela reste toutefois une projection : aucune négociation avancée ni accord avec le PSG n’est annoncé à ce jour.

Et un départ est encore loin d’être acquis. Le Stade Rennais n’a actuellement aucune intention de vendre Estéban Lepaul, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2030 il y a seulement quelques mois. Rennes dispose donc d’une position particulièrement forte et n’a aucune nécessité de céder son attaquant. Si je devais imaginer sa prochaine destination à partir des informations disponibles aujourd’hui, je dirais donc le PSG… ou une saison supplémentaire au Stade Rennais si les dirigeants bretons maintiennent leur position. Le prochain mercato pourrait surtout permettre de savoir jusqu’où Paris et les autres cadors sont prêts à aller pour convaincre Rennes.