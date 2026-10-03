PSG Mercato : le Barça inflige un gros coup dur à Paris pour Haaland

Le FC Barcelone vient de prendre une longueur d’avance dans le dossier Erling Haaland, alors que le PSG surveille également la situation du buteur de Manchester City.

Le dossier Erling Haaland prend une nouvelle tournure. Alors que le PSG était récemment présenté comme un candidat sérieux, voire comme le club susceptible de récupérer le Norvégien en cas de départ de Manchester City, le FC Barcelone vient de passer concrètement à l’action.

Selon les informations du journaliste espagnol Juan Jesus, l’entourage d’Erling Haaland aurait transmis à la direction du Barça une estimation du montant nécessaire pour réaliser l’opération ainsi que les exigences salariales du joueur.

Le Barça prépare déjà le terrain pour 2027 ou 2028

Joan Laporta aurait surtout fixé un horizon à 2027 ou 2028, période correspondant à la montée en puissance du nouveau Spotify Camp Nou. L’idée serait de faire de Haaland la grande tête d’affiche du Barça lors du retour du stade à pleine capacité.

Le projet catalan repose notamment sur la perspective d’associer le Norvégien à Lamine Yamal et de lui offrir un rôle central dans le projet sportif. D’après Juan Jesus, Laporta suivrait le dossier depuis plusieurs années.

Un élément important pour le PSG : Haaland reste officiellement lié à Manchester City jusqu’en 2034, après avoir signé un nouveau contrat de presque dix ans en janvier 2025.

Le dossier Haaland se complique

Cette avancée du Barça intervient alors que le PSG est également cité parmi les clubs susceptibles de tenter sa chance si Haaland venait à quitter Manchester City. Le scénario évoqué autour du PSG était notamment lié à un éventuel départ d’Ousmane Dembélé vers l’Arabie saoudite. Mais cette hypothèse est aujourd’hui à relativiser : Dembélé a trouvé un accord pour prolonger avec le PSG jusqu’en 2030, malgré des approches venues du Moyen-Orient.

Autre point à surveiller : le montant de 175 millions d’euros souvent associé à une supposée clause libératoire de Haaland en 2027 circule largement, mais il n’est pas confirmé par les sources les plus solides. Certaines informations récentes affirment même que les clauses de son précédent contrat auraient disparu après sa prolongation jusqu’en 2034.

Pour le PSG, le message est donc clair : le Barça travaille déjà sur le dossier Haaland à long terme. Paris reste cité parmi les prétendants potentiels, mais la concurrence catalane pourrait devenir particulièrement sérieuse si le Norvégien décidait effectivement de quitter Manchester City dans les prochaines années.