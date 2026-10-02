France – Italie (1-1) : les Bleus accrochés malgré un nouveau bijou d’Olise, les notes

La France a concédé le match nul face à l’Italie (1-1), vendredi soir au Stade de France, malgré un nouveau but magnifique de Michael Olise et une prestation longtemps maîtrisée.

Pour sa première rencontre à domicile à la tête des Bleus, Zinédine Zidane n’a pas pu offrir une troisième victoire à l’équipe de France. Après deux succès en Turquie et en Belgique, les Français ont été tenus en échec par l’Italie au terme d’un match longtemps indécis.

Olise encore décisif, Donnarumma infranchissable

Après une première période sans but, la France a accéléré au retour des vestiaires. Michael Olise a une nouvelle fois fait parler son talent en ouvrant le score à la 55e minute d’une superbe frappe dans la lucarne, après un service de Rayan Cherki.

Mais les Bleus n’ont pas réussi à conserver leur avantage. À la 68e minute, Alessandro Bastoni a profité d’une perte de balle française de Da Cunha après une passe pas simple de Rabiot pour égaliser du pied gauche.

La France a ensuite poussé pour reprendre l’avantage, mais Gianluigi Donnarumma a multiplié les arrêts (7 au total), notamment devant Rabiot et Camavinga. Le gardien italien a également réalisé une double parade spectaculaire en début de seconde période.

Upamecano voit rouge

La fin de match a été plus compliquée pour les Bleus. Déjà averti, Dayot Upamecano a reçu un deuxième carton jaune à la 85e minute après une faute sur Moise Kean. La France a donc terminé la rencontre à dix.

Malgré cette infériorité numérique, les hommes de Zidane ont conservé le point du nul. La France reste en tête de son groupe après cette troisième journée.

Les tops et les flops des Bleus

OLISE

Encore une fois décisif, le joueur du Bayern Munich confirme son excellente dynamique avec les Bleus. Son but magnifique a longtemps permis à la France de croire à une troisième victoire consécutive.

JACQUET

Agressif dans le pressing et chargé de perturber la relance italienne, le néo-international s’est montré appliqué et sûr dans ses interventions. Un nouveau match solide pour l’ancien Rennes, quelques jours après sa première face à la Belgique.

MAIGNAN

Le gardien français a répondu présent, notamment devant Moise Kean en première période, avec une parade qui a évité l’ouverture du score italienne.

CHERKI

Discret et peu influent en première période, il a davantage cherché à prendre la profondeur après la pause. Il est à l’origine du coup franc qui permet à Olise d’ouvrir le score (55e), mais son impact est resté limité dans l’ensemble

UPAMECANO : une fin de match à oublier

Solide dans ses interventions pendant une grande partie de la rencontre, le défenseur a laissé ses partenaires à dix après son deuxième avertissement.

L’EFFICACITÉ OFFENSIVE

Malgré une possession largement favorable et plusieurs situations, les Bleus ont parfois manqué de précision dans la zone de vérité, notamment Doué ou encore Dembélé face à un Donnarumma en grande forme.

Les notes des Bleus

Maignan (6) – Kalulu (5), Jacquet (7), Upamecano (6), Truffert (6) – Cherki (4), Da Cunha (5), Rabiot (5) – Olise (7), Dembélé (3), Doué (4).