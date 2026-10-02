Stade Rennais : Pinault a mis une énorme claque au FC Nantes avec un dossier à 40 M€

Le nouveau Centre de vie du Stade Rennais, financé intégralement par la famille Pinault, met brutalement en lumière l’écart qui s’est creusé avec le FC Nantes et sa Jonelière.

Il suffit désormais de regarder les installations des deux clubs voisins pour mesurer le contraste. À Rennes, le nouveau Centre de vie du Stade Rennais vient officiellement d’être inauguré après 42 mois de travaux. À la Piverdière, le club dispose désormais d’un complexe de 9 000 m², installé sur un site porté à 15 hectares et comprenant 8,5 terrains d’entraînement. Le projet a représenté 40 millions d’euros, intégralement financés par la famille Pinault.

Pour le Stade Rennais, l’opération dépasse largement la simple rénovation d’un centre d’entraînement. Le nouveau site réunit l’équipe professionnelle, l’Académie et les services administratifs. Le chantier, lancé en novembre 2023, a également permis de créer de nouvelles installations pour les différentes équipes du club.

Une comparaison qui fait mal à Nantes

À quelques dizaines de kilomètres, la situation du FC Nantes apparaît beaucoup moins flatteuse. La Jonelière reste le centre historique des Canaris : les travaux du centre de formation avaient débuté en 1976. Cinquante ans plus tard, le site demeure le lieu d’entraînement du groupe professionnel, qui y a encore effectué sa reprise en juin 2026.

C’est précisément ce contraste qui a fait réagir un supporter sur X. En découvrant les nouvelles installations rennaises, celui-ci estime que « le FC Nantes a au moins 20 ans de retard sur son voisin », allant jusqu’à juger les infrastructures nantaises « au niveau du club en L2 ».

La formule est volontairement provocatrice, mais elle s’appuie sur une différence bien réelle de niveau d’investissement. Rennes vient de consacrer 40 millions d’euros à son outil de travail, tandis que la Jonelière reste largement associée à un site historique dont les premières installations remontent aux années 1970.

Pinault frappe fort, Nantes reste en retrait

La comparaison est d’autant plus symbolique que le financement n’est pas le même. À Rennes, François-Henri Pinault et sa famille ont pris en charge l’intégralité de l’investissement. Le propriétaire du Stade Rennais assume ainsi une stratégie de long terme autour de la formation et de la performance.

À Nantes, la situation financière du club a au contraire limité les marges de manœuvre. En 2024, Le Monde rapportait que Waldemar Kita avait dû réinjecter entre 35 et 40 millions d’euros pour soutenir le FC Nantes dans un contexte de forte baisse des revenus audiovisuels, avec plusieurs projets mis en pause.

Le paradoxe est donc saisissant : les montants évoqués sont proches, mais leur destination raconte deux histoires totalement différentes. À Rennes, les 40 millions d’euros servent à bâtir l’avenir du club. À Nantes, une somme comparable a surtout servi à absorber une période de crise financière. Reste à voir si Paulo Tavares et son équipe, censés racheter le FCN, feront de la modernisation des infrastructures un objectif prioritaire…