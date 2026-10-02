PSG Mercato : Paris fonce sur un ancien de L1 qui a tapé dans l’œil de Zidane chez les Bleus

Le PSG surveille de près Leny Yoro, l’ancien défenseur du LOSC qui vient d’être appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane.

Le mercato du PSG pourrait encore s’animer autour d’un jeune défenseur français. D’après une information du Daily Briefing relayée ce vendredi, Manchester United pourrait être ouvert à une vente de Leny Yoro, avec le PSG et Arsenal parmi les clubs intéressés.

Le PSG à l’affût pour Leny Yoro

Arrivé à Manchester United en provenance du LOSC à l’été 2024, Leny Yoro traverse une période plus délicate en Angleterre. Le défenseur de 20 ans dispose toujours d’un contrat jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option, mais son temps de jeu en Premier League serait limité cette saison. Cette situation alimente les interrogations autour de son avenir.

Le PSG aurait donc coché son nom pour renforcer sa défense, peut-être en prévision d’un départ de Marquinhos l’été prochain. Paris connaît particulièrement bien le profil du Français, révélé en Ligue 1 avec Lille. À seulement 18 ans, Yoro impressionnait déjà par sa maturité, sa vitesse et sa qualité de relance.

Yoro vient de rejoindre les Bleus de Zidane

Le timing est également intéressant pour le PSG. En septembre, Leny Yoro a été appelé pour la première fois avec l’équipe de France A par Zinédine Zidane, après le forfait d’Ibrahima Konaté. Une première convocation qui confirme que le défenseur reste dans les radars du sélectionneur français, même s’il n’a toujours pas disputé la moindre minute dans ce rassemblement.

Selon les informations rapportées, le PSG serait particulièrement attentif à sa situation, tandis qu’Arsenal figure également parmi les prétendants potentiels. Le dossier Leny Yoro pourrait donc devenir l’un des feuilletons à suivre lors du prochain mercato. Pour le PSG, récupérer un jeune international français passé par la Ligue 1 représenterait une piste particulièrement surveillée.