Le PSG aurait bien avancé pour l’arrivée d’une première recrue dans son effectif cet hiver.

Le PSG prépare déjà son mercato hivernal. Alors que Luis Enrique dispose d’un effectif particulièrement riche, Luis Campos et la direction parisienne continueraient de surveiller attentivement les jeunes talents susceptibles de représenter l’avenir du club.

Le PSG aurait pris les devants en vue du mercato

Et un nom commence à prendre de l’ampleur : J.J. Gabriel. Le jeune joueur de Manchester United est présenté comme l’un des grands espoirs de sa génération. Son profil aurait notamment attiré l’attention de plusieurs cadors européens. Selon PSG Inside Actus, « ça bouge pour J.J. Gabriel ». Une information qui laisse entendre que le PSG aurait décidé d’accélérer dans ce dossier. Le club de la capitale aurait ainsi pris les devants afin de tenter de convaincre le jeune prodige de rejoindre Paris. À ce stade, aucun accord n’est toutefois annoncé entre les différentes parties.

Mais le simple fait que le PSG passe à l’action pourrait modifier le rapport de force. Car le PSG ne serait évidemment pas seul sur ce dossier. Le Real Madrid surveillerait également la situation de J.J. Gabriel. Mais c’est surtout le FC Barcelone qui pourrait voir cette offensive parisienne d’un mauvais œil. Le club catalan serait lui aussi très intéressé par le jeune talent de Manchester United et aurait identifié son profil comme une opportunité pour renforcer son secteur offensif à moyen terme. Une concurrence qui promet donc d’être particulièrement relevée.

JJ Gabriel, un jeune talent très convoité

J.J. Gabriel est considéré comme un joueur au potentiel particulièrement important. Son nom circule déjà avec insistance parmi plusieurs grands clubs européens, alors qu’il n’a pas encore atteint la maturité sportive d’un joueur confirmé au plus haut niveau. C’est précisément ce qui rend le dossier aussi stratégique. Pour le PSG, recruter très tôt un talent de cette dimension permettrait de préparer l’avenir tout en poursuivant la politique de développement des jeunes joueurs mise en place ces dernières années. Mais Manchester United n’a évidemment aucun intérêt à faciliter son départ.

La stratégie parisienne serait donc claire : avancer rapidement avant que la concurrence ne prenne trop d’ampleur. Le Barça et le Real Madrid disposent évidemment d’arguments considérables pour séduire un jeune joueur. Le PSG devra donc parvenir à présenter un projet suffisamment convaincant, notamment en matière de progression et de temps de jeu. Pour l’instant, le dossier n’en est qu’à ses premières étapes. Mais si les informations de PSG Inside Actus se confirment, Paris aurait déjà lancé les grandes manœuvres. Et cette première offensive hivernale pourrait rapidement provoquer une bataille à trois entre le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid.