PSG Mercato : Paris grillé par le Real Madrid et le FC Barcelone pour une pépite à 25 M€

Longtemps annoncé sur les traces de Gilberto Mora, le PSG voit le phénomène mexicain se rapprocher du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le PSG va-t-il laisser filer Gilberto Mora ? Le jeune milieu offensif de Tijuana continue de faire parler de lui et vient encore de marquer les esprits avec le Mexique. Samedi soir, face à la Colombie (1-1), le joueur de 17 ans a inscrit son premier but avec le Tri, devenant au passage le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection mexicaine, à 17 ans et 347 jours.

Le PSG doublé par le Barça et le Real ?

Le PSG avait été cité parmi les clubs intéressés par Gilberto Mora. Plusieurs médias avaient notamment évoqué l’intérêt parisien pour le jeune talent de Tijuana, dans le cadre de la politique du club visant à miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel.

Mais les dernières informations ne placent plus le PSG au premier plan. Selon AS, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent désormais très attentivement le Mexicain, les deux clubs ayant déjà noué des contacts autour de son entourage. La relation avec son agente, Rafaela Pimenta, pourrait notamment faciliter une future opération.

Gilberto Mora bientôt en Europe

Sous contrat avec Tijuana après avoir prolongé son engagement de trois ans en juin, Mora devrait néanmoins finir par rejoindre l’Europe. Son nouveau contrat doit permettre aux Xolos de préparer une future vente importante.

Le timing pourrait d’ailleurs accélérer les choses : le propriétaire de Tijuana avait indiqué que le joueur devait attendre sa majorité avant de quitter le club. Mora fêtera ses 18 ans en octobre… et il est déjà valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

Pour le PSG, le dossier semble donc s’être compliqué. Alors que Paris avait été associé à la pépite mexicaine, le Real Madrid et le Barça apparaissent aujourd’hui comme les deux prétendants les plus clairement positionnés. Le phénomène Gilberto Mora pourrait ainsi prendre la direction de l’Espagne plutôt que celle de Paris.