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FRANCE

FC Barcelone : en interne, le Barça se moque du Real Madrid et se frotte déjà les mains avant le Clasico 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 10:20
Raphinha (FC Barcelone)

L’excellent début de saison combiné à celui plus contrasté du Real Madrid met en joie le club catalan. 

Le début de saison spectaculaire du FC Barcelone semble particulièrement réjouir les supporters catalans… mais également les dirigeants et les membres du club. 

« Au Barça, on se gausse devant le début de saison du Real Madrid »

José Alvarez a en effet livré plusieurs révélations à ce sujet dans l’émission El Chiringuito. Selon le journaliste espagnol, l’ambiance serait particulièrement détendue au sein du FC Barcelone lorsqu’il est question de la situation actuelle du grand rival madrilène.

« Au sein du Barça, on se gausse devant le début de saison du Real Madrid et sa situation globale », a ainsi expliqué José Alvarez, avant d’évoquer également l’attente grandissante autour du prochain Clasico. Cette confiance s’explique notamment par le contraste entre les dynamiques des deux géants espagnols. 

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Le Clasico déjà très attendu au FC Barcelone 

Le Barça entend capitaliser sur son bon début de saison et aborder le rendez-vous face au Real Madrid avec le maximum de confiance. Dans le même temps, les difficultés rencontrées par le club madrilène offrent forcément un contexte particulièrement favorable aux Catalans sur le plan psychologique. 

En interne, le prochain Clasico serait donc déjà dans toutes les têtes. Toujours selon José Alvarez, les Barcelonais auraient « déjà hâte d’être au Clasico », avec l’idée de mesurer leur niveau face à leur plus grand rival.

Le rendez-vous programmé en octobre promet ainsi d’être particulièrement attendu. Au-delà des points en jeu, cette confrontation pourrait également permettre au FC Barcelone de confirmer sa dynamique et au Real Madrid de répondre sur le terrain aux interrogations qui entourent actuellement son début de saison.

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