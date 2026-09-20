FC Barcelone : le verdict est tombé pour Christensen

Le FC Barcelone a communiqué le diagnostic précis de la blessure contractée par Andreas Christensen à Séville. Le défenseur danois va manquer les prochains rendez-vous, mais la durée de son indisponibilité reste encore inconnue.

Une élongation confirmée par le Barça

On vous en parlait un peu plus tôt : le verdict se précisait pour Andreas Christensen, sorti touché samedi lors de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Séville FC (1-3). Le club catalan a désormais communiqué les résultats des examens médicaux passés par son défenseur.

Le joueur de 30 ans souffre d’une élongation à la cuisse gauche, comme l’a confirmé le Barça dans un point médical officiel relayé par Foot Mercato. Le club blaugrana n’a toutefois donné aucune estimation concernant la durée de son absence.

« Christensen sera indisponible pour le moment et l’évolution de sa blessure déterminera la date de son retour », précise simplement le FC Barcelone. Son état sera donc évalué au fil des prochains jours avant qu’un calendrier de reprise puisse éventuellement être établi.

Un coup d’arrêt au mauvais moment

Christensen avait quitté la pelouse du stade Ramón-Sánchez-Pizjuán peu après la reprise, visiblement très affecté. Si le diagnostic ne permet pas encore de connaître le nombre de rencontres qu’il manquera, cette blessure constitue un nouveau coup dur pour un joueur qui retrouvait enfin une certaine continuité.

L’international danois avait en effet participé à sept des huit premiers matches officiels du Barça cette saison. Il avait même été titularisé à cinq reprises, signe de la confiance qui lui était accordée dans la rotation défensive catalane. Cette élongation vient donc stopper sa montée en puissance.

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Une opportunité supplémentaire pour Koundé

En attendant de connaître plus précisément la durée de l’indisponibilité de Christensen, le staff barcelonais va devoir adapter ses choix en défense. L’absence du Danois pourrait notamment offrir davantage d’opportunités à Jules Koundé lors des prochaines échéances.

La polyvalence du Français constitue une solution pour réorganiser l’arrière-garde, même si le Barça perd avec Christensen un élément expérimenté et déjà très utilisé depuis le début de l’exercice. Tout dépendra désormais de l’évolution de la douleur et de la réponse du joueur au protocole de soins.

Une date de retour encore impossible à fixer

Le communiqué médical du FC Barcelone ne ferme aucune porte, mais il invite à la prudence. Le club ne souhaite pas avancer de délai avant de constater l’évolution de la lésion à la cuisse gauche.

Christensen devra donc patienter avant de reprendre l’entraînement collectif. Après sept apparitions et cinq titularisations depuis le début de la saison, le défenseur voit sa dynamique interrompue sans savoir, pour l’heure, quand il pourra retrouver la compétition.