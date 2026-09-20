PSG, OM : le groupe parisien réserve un double rebondissement avant le Classique

Le PSG devra composer avec plusieurs absences de poids face à l’OM, dont celles d’Achraf Hakimi et de Lucas Hernandez. Mais le groupe parisien enregistre aussi deux retours bienvenus en défense et dans l’entrejeu.

Zabarnyi et Mayulu font leur retour

La composition du groupe du PSG pour affronter l’OM apporte deux nouvelles positives. Ilya Zabarnyi effectue son retour et pourra postuler pour cette affiche. La présence du défenseur ukrainien offre une solution supplémentaire à Paris dans un secteur défensif qui sera privé de plusieurs éléments.

Senny Mayulu réintègre également le groupe parisien. Le jeune milieu de terrain donne ainsi davantage de profondeur à l’effectif pour ce Classique, même si rien ne permet encore d’affirmer qu’il débutera la rencontre. Ces deux retours arrivent en tout cas au meilleur moment pour un PSG diminué.

Hakimi forfait, Hernandez également absent

On vous en parlait précédemment, Achraf Hakimi est bien forfait pour le choc contre l’OM. Son absence constitue forcément une donnée importante au moment de bâtir l’équipe parisienne, tant l’international marocain occupe habituellement une place majeure dans le couloir droit.

La liste communiquée confirme aussi l’absence de Lucas Hernandez. Aucun élément supplémentaire n’a été donné concernant les raisons de sa non-convocation. Le PSG devra donc réorganiser sa défense, avec Zabarnyi comme l’une des options disponibles pour compenser ces forfaits.

Ilya Zabarnyi et Senny Mayulu sont de retour dans le groupe contre l’OM. Lucas Hernandez et Achraf Hakimi sont absents, tandis que Quentin Ndjantou n’a pas été retenu. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2101615071361171604

Ndjantou n’a pas été convoqué

Autre enseignement de cette liste : Quentin Ndjantou ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter le rival marseillais. Le jeune Parisien ne profitera donc pas des différentes absences pour participer au Classique. Là encore, aucune précision n’a été apportée sur cette décision.

Le PSG aborde ainsi cette rencontre avec un groupe remanié, notamment sur le plan défensif. Le retour de Zabarnyi atténue en partie l’absence de Lucas Hernandez, tandis que celui de Mayulu élargit les possibilités au milieu de terrain.

Des choix défensifs à surveiller face à l’OM

Sans Hakimi ni Hernandez, l’équilibre de l’arrière-garde parisienne sera forcément l’un des points suivis face à l’OM. Zabarnyi revient dans la rotation, mais sa présence dans le groupe ne garantit pas une titularisation. Le PSG dispose désormais de la liste définitive de ses forces disponibles avant ce rendez-vous très attendu.

Entre les retours de Zabarnyi et Mayulu, les forfaits d’Hakimi et Hernandez et la non-convocation de Ndjantou, le Classique impose déjà plusieurs ajustements au club de la capitale.