OM Mercato : un magicien de Ligue 1 prêt à tout pour rejoindre Marseille !

Ilan Kebbal aurait fait de l’OM une priorité cet été, au point de répéter à ses proches son envie de rejoindre le club marseillais.

Le dossier Ilan Kebbal a longtemps animé le mercato de l’OM. Et si le transfert n’a finalement pas abouti, l’envie du joueur, elle, semblait bien réelle.

Selon L’Équipe, l’international algérien avait répété à ses proches, durant l’été, son « envie folle » de rejoindre l’Olympique de Marseille. Une information qui prend une résonance particulière pour le milieu offensif du Paris FC, né à Marseille et profondément attaché à sa ville.

Kebbal voulait l’OM

À 28 ans, Ilan Kebbal s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus créatifs du Paris FC. Son profil de technicien capable de faire des différences dans les petits espaces avait notamment séduit plusieurs clubs de Ligue 1. Ce samedi, il a d’ailleurs marqué un but somptueux face au RC Strasbourg.

L’OM faisait partie des destinations qui l’attiraient particulièrement. D’après les informations de L’Équipe, le joueur souhaitait retrouver sa ville natale et porter un jour le maillot olympien.

Le contexte semblait pourtant compliqué. Le Paris FC, qui avait prolongé Kebbal jusqu’en 2028, ne souhaitait pas se séparer facilement de son maître à jouer. Le club parisien avait d’ailleurs fermé la porte à son départ durant le mercato estival.

Un transfert finalement impossible

L’OM avait bien manifesté de l’intérêt pour le joueur, mais le dossier n’a pas pu aller jusqu’à une offre concrète. La valorisation du Paris FC, estimée autour de 10 millions d’euros, représentait notamment un obstacle dans les négociations.

Kebbal est donc resté à Paris. Une situation qui laisse forcément une question en suspens : l’OM reviendra-t-il à la charge lors d’un prochain mercato ? Pour le moment, le rêve marseillais du « magicien » de Ligue 1 reste donc en attente.