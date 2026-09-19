À LA UNE DU 19 SEP 2026
[22:55]L’OL atomise Rennes et prend la deuxième place, les notes des Gones
[22:40]RC Lens : Haise a donné la recette à Cahuzac pour lancer la saison et terminer européen !
[22:20]ASSE : Ian Cathro craque après Metz et lâche une phrase très forte
[22:00]FC Metz – ASSE (2-2) : les Verts laissent échapper la victoire, les tops et flops
[21:40]ASSE : les Verts s’invitent malgré eux dans un incident qui fait parler du côté de l’OL
[21:20]OM Mercato : un magicien de Ligue 1 prêt à tout pour rejoindre Marseille !
[21:00]PSG : Luis Enrique prend un risque énorme avec ses stars, le vestiaire au bord de l’implosion ?
[20:40]OM : décision forte de McCourt, une ennemie jurée des supporters prend du galon !
[20:20]RC Lens : Cahuzac a déjà déçu les supporters des Sang et Or
[20:04]OL – Stade Rennais : les compos de Fonseca et Haise sont connues

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : un magicien de Ligue 1 prêt à tout pour rejoindre Marseille !

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 21:20

Ilan Kebbal aurait fait de l’OM une priorité cet été, au point de répéter à ses proches son envie de rejoindre le club marseillais.

Le dossier Ilan Kebbal a longtemps animé le mercato de l’OM. Et si le transfert n’a finalement pas abouti, l’envie du joueur, elle, semblait bien réelle.

Selon L’Équipe, l’international algérien avait répété à ses proches, durant l’été, son « envie folle » de rejoindre l’Olympique de Marseille. Une information qui prend une résonance particulière pour le milieu offensif du Paris FC, né à Marseille et profondément attaché à sa ville.

Kebbal voulait l’OM

À 28 ans, Ilan Kebbal s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus créatifs du Paris FC. Son profil de technicien capable de faire des différences dans les petits espaces avait notamment séduit plusieurs clubs de Ligue 1. Ce samedi, il a d’ailleurs marqué un but somptueux face au RC Strasbourg.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

L’OM faisait partie des destinations qui l’attiraient particulièrement. D’après les informations de L’Équipe, le joueur souhaitait retrouver sa ville natale et porter un jour le maillot olympien.

Le contexte semblait pourtant compliqué. Le Paris FC, qui avait prolongé Kebbal jusqu’en 2028, ne souhaitait pas se séparer facilement de son maître à jouer. Le club parisien avait d’ailleurs fermé la porte à son départ durant le mercato estival.

Un transfert finalement impossible

L’OM avait bien manifesté de l’intérêt pour le joueur, mais le dossier n’a pas pu aller jusqu’à une offre concrète. La valorisation du Paris FC, estimée autour de 10 millions d’euros, représentait notamment un obstacle dans les négociations.

Kebbal est donc resté à Paris. Une situation qui laisse forcément une question en suspens : l’OM reviendra-t-il à la charge lors d’un prochain mercato ? Pour le moment, le rêve marseillais du « magicien » de Ligue 1 reste donc en attente.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot