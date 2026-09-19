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FRANCE

ASSE : la compo de Cathro pour affronter Metz, avec deux changements !

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 19:05
Ian Cathro, l'entraîneur de l'ASSE

Voici la compo officielle de l’ASSE, qui se déplace à Metz ce samedi soir.

Ce samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Metz pour la 7e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Ian Cathro, avec les titularisations de Old et Breum ! Coup d’envoi à 20 heures au stade Saint-Symphorien.

La compo de l’ASSE

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal (cap), Naïr, Old – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Cardona, Ballo.

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