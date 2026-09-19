ASSE : la compo de Cathro pour affronter Metz, avec deux changements !

Voici la compo officielle de l’ASSE, qui se déplace à Metz ce samedi soir.
Ce samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Metz pour la 7e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Ian Cathro, avec les titularisations de Old et Breum ! Coup d’envoi à 20 heures au stade Saint-Symphorien.
La compo de l’ASSE
Larsonneur – Pedro, Le Cardinal (cap), Naïr, Old – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Cardona, Ballo.
👥 Le XI stéphanois pour #FCMASSE ! 💚
Ian Cathro procède à des changements avec la titularisation de Ben Old et le retour de Jakob Breum ! 👊 pic.twitter.com/CpGF3l1MBM— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 19, 2026But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.Découvrir l'offre →