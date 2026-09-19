Stade Rennais : Lepaul au cœur d’une polémique hallucinante liée à l’équipe de France

À peine appelé pour la première fois chez les Bleus, Estéban Lepaul se retrouve au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux.

À peine a-t-il eu le temps de savourer sa première convocation en équipe de France qu’Estéban Lepaul se retrouve déjà au cœur d’une polémique qui n’en est pas vraiment une en réalité. Appelé par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement des Bleus de son mandat, l’attaquant du Stade Rennais a livré une réaction particulièrement spontanée sur les réseaux sociaux de son club.

Et le joueur de 26 ans n’a pas caché sa fierté. « J’aime la France, j’aime mon pays, je trouve que la France c’est trop beau, je trouve que notre culture est trop bien », a-t-il notamment déclaré, avant de conclure : « Je kiffe ce pays. »

Lepaul a également raconté un souvenir d’enfance autour de La Marseillaise. Son parrain lui a rappelé qu’il les avait « saoulés » à force de chanter l’hymne national lorsqu’il était petit. « Je la chantais le matin au réveil. Je réveillais tout le monde comme ça », a raconté le Rennais, qui explique l’avoir apprise très tôt.

Des internautes lui collent une étiquette honteuse

Ces déclarations, pourtant centrées sur son bonheur de découvrir les Bleus et son attachement personnel à la France, ont rapidement suscité des réactions très virulentes sur les réseaux sociaux. Certains internautes sont même allés jusqu’à qualifier Estéban Lepaul de « facho », simplement en raison de ses propos patriotiques.

Une réaction qui a également provoqué l’indignation de plusieurs observateurs du football. Mohamed Toubache-Ter a notamment dénoncé cette polémique, estimant qu’il était absurde de considérer que « être fier de son pays » ou être ému après une convocation en équipe de France ferait automatiquement de quelqu’un un sympathisant de l’extrême droite.

Pour Lepaul, le contexte est surtout celui d’un rêve de gosse qui devient réalité. Le buteur rennais a expliqué que représenter la France était « le plus haut » et qu’il n’y avait, à ses yeux, « rien de plus beau que de porter le maillot de sa sélection ».

Après une ascension spectaculaire, notamment marquée par son passage d’Épinal au monde professionnel, l’attaquant du Stade Rennais va désormais découvrir Clairefontaine et le maillot bleu. Une première sélection qui devait être un moment de fête et qui lui vaut finalement, avant même son premier match, une étonnante polémique sur les réseaux sociaux.