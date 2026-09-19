S’il compte modifier son onze de départ face à l’OL (20h45), Franck Haise a reçu plusieurs bonnes nouvelles dans les rangs du Stade Rennais.

Franck Haise a reçu plusieurs nouvelles encourageantes avant d’aller titiller l’OL sur ses terres. La première concerne tout simplement l’historique du Stade Rennais au Groupama Stadium (20h45). Et celui-ci est plutôt favorable aux Rouge et Noir.

L’OL en difficulté à domicile contre le Stade Rennais

L’OL a perdu sept de ses quinze dernières réceptions du Stade Rennais en Ligue 1, pour sept victoires rennaises et un match nul. Une statistique particulièrement favorable aux Bretons, qui ont donc régulièrement réussi à s’imposer dans le Rhône ces dernières années. Depuis 2011, seul le PSG, avec huit succès, compte davantage de victoires en déplacement à Lyon que le Stade Rennais en Ligue 1. De quoi donner quelques raisons d’y croire à Franck Haise avant ce déplacement, même si les statistiques ne garantissent évidemment rien sur la rencontre de ce samedi.

La deuxième bonne nouvelle concerne la campagne européenne. Selon les projections du supercalculateur d’Opta, le Stade Rennais est actuellement le club français auquel sont attribuées les meilleures chances en Ligue Europa cette saison. Après 10 000 simulations de l’édition 2026-2027, Rennes possède 90,2 % de chances de franchir la phase de ligue et 3,5 % de chances de remporter la compétition. L’OL suit avec 80,8 % de chances de poursuivre son parcours européen au-delà de la première phase et 3 % de chances de soulever le trophée. Pour l’anecdote, l’OM affiche de son côté 77,5 % de chances de qualification et 1,7 % de chances de victoire finale.

Un arbitre qui rappelle de mauvais souvenirs à l’OL

Enfin, la troisième « bonne nouvelle » pour le Stade Rennais concerne l’arbitrage. La FFF a désigné Mathieu Vernice pour diriger cette rencontre. Un choix qui ne devrait pas forcément rassurer les supporters lyonnais, qui gardent quelques souvenirs compliqués des précédentes rencontres de leur équipe avec cet arbitre. En six matchs arbitrés par Mathieu Vernice, l’OL a en effet connu quatre expulsions. La première avait concerné Alexandre Lacazette, directement exclu lors de la victoire lyonnaise contre Montpellier (4-1).

Trois autres exclusions avaient ensuite été provoquées par un deuxième carton jaune : Nicolas Tagliafico contre Brest en avril 2024 (4-3), Maitland-Niles lors de la défaite à Lorient la saison dernière, puis Endrick lors de la victoire lyonnaise à Nantes deux mois plus tard. Une statistique forcément à connaître avant le coup d’envoi, même si le Stade Rennais devra surtout compter sur son propre niveau de jeu pour tenter de confirmer son excellent historique à Lyon.