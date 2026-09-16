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OL : Fonseca chamboule tout avant Anderlecht, huit joueurs passent à la trappe

Par Louis Chrestian - 16 Sep 2026, 20:35
OL : Fonseca chamboule tout avant Anderlecht, huit joueurs passent à la trappe

Paulo Fonseca a procédé à un très large turnover pour l’entrée en lice de l’OL en Ligue Europa, ce mercredi soir face à Anderlecht. Seuls trois joueurs conservent leur place après le match contre le Paris FC.

Huit changements dans le onze lyonnais

Paulo Fonseca avait annoncé son intention de concerner l’ensemble de son groupe. L’entraîneur de l’OL a joint les actes à la parole en effectuant huit changements par rapport au onze aligné samedi dernier face au Paris FC.

Comme l’indique Olympique et Lyonnais, Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Loïs Openda sont les trois seuls rescapés. Une rotation massive dictée par un calendrier chargé, puisque les Gones doivent disputer trois rencontres en l’espace d’une semaine.

Avant de recevoir le Stade Rennais samedi à Décines, Lyon doit toutefois négocier ce premier rendez-vous européen. La Ligue Europa occupe une place particulière dans l’histoire récente du club rhodanien et Fonseca attend une réponse immédiate de ses habituels remplaçants.

Nakamura et Boudache lancés avec Openda

Le technicien portugais assure avoir « confiance dans ceux qui joueront ». Cette confiance profite notamment à Kaïl Boudache et Keito Nakamura. Les deux joueurs accompagnent Openda sur le front de l’attaque lyonnaise et disposent d’une occasion de gagner du crédit dans la rotation.

Au milieu, Morton enchaîne aux côtés de Tanner Tessmann et Noah Nartey. L’ancien joueur de Liverpool, qui a récemment affiché ses ambitions avec l’OL, fait donc partie des rares éléments maintenus par Fonseca pour cette affiche.

Des automatismes forcément à reconstruire

Une telle refonte du onze peut avoir une incidence sur les automatismes, particulièrement lors d’un match européen. La défense est ainsi composée de Ruben Kluivert, Clinton Mata, Niakhaté et Ouedraogo devant Rémy Descamps. Niakhaté doit apporter de la stabilité à un ensemble largement remanié.

Cette rencontre représente aussi une opportunité pour les éléments moins utilisés de bousculer la hiérarchie. Fonseca a ouvert la porte, à eux désormais de lui rendre la confiance accordée tout en permettant aux cadres de souffler avant le choc contre Rennes.

La composition de l’OL face à Anderlecht

Descamps – Kluivert, Mata, Niakhaté, Ouedraogo – Tessmann, Morton, Nartey – Boudache, Openda, Nakamura.

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