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FRANCE

Ligue 1 : le Paris FC et l’OL se neutralisent, l’OGC Nice dernier après sa défaite à Auxerre

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 22:47

Le multiplex de Ligue 1 a livré plusieurs résultats marquants ce samedi : le Paris FC et l’OL se sont quittés sur un 0-0, tandis qu’Auxerre a décroché sa première victoire de la saison face à Nice (1-0).

Dans le choc de la soirée, le Paris FC et l’Olympique Lyonnais n’ont pas réussi à se départager (0-0). Plus dangereux, les Parisiens ont longtemps poussé, mais la défense lyonnaise a résisté. Les deux équipes restent ainsi à 8 points au classement.

La bonne opération est signée Auxerre, qui s’est imposé 1-0 contre Nice grâce à Archer à la 74e minute. L’AJA décroche son premier succès de la saison, tandis que l’OGC Nice chute à la dernière place du championnat.

À Lorient, le Toulouse FC a évité la défaite après avoir été mené 2-0. Tengstedt puis Jørgensen ont permis au Téfécé d’arracher le nul (2-2), même si Toulouse attend toujours sa première victoire.

Enfin, Le Havre et Angers se sont neutralisés sans but (0-0), un résultat qui ne permet pas aux Normands de décrocher leur premier succès de la saison.

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