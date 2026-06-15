OM : Jonathan Clauss balance tout sur Medhi Benatia, la polémique explose !

Jonathan Clauss n’a visiblement toujours pas tourné la page de son départ de l’OM. Parti à l’OGC Nice après une fin d’aventure particulièrement tendue à Marseille, l’international français est revenu, ce dimanche soir sur beIN SPORTS, sur les coulisses de son divorce avec le club phocéen. Et ses mots sont très forts.

Amer, marqué par la façon dont les choses se sont terminées, l’ancien piston marseillais estime que son image a été abîmée à tort. Dans son viseur notamment : Medhi Benatia, arrivé dans l’organigramme olympien au moment où la situation de Clauss s’est détériorée.

Clauss n’a toujours pas digéré son départ de l’OM

Interrogé sur son passage à Marseille, Jonathan Clauss n’a pas caché ses regrets. Non pas sur son aventure en elle-même, mais sur sa conclusion, qu’il juge injuste.

« Je regrette ma fin à l’OM. Le pire, c’est que ce n’est pas de ma faute. Tout ce qui s’est dit a été amplifié. Tout ce qui a été fait pour que je parte a été calculé. Je ne dis pas ça parce que je suis un rageux », a lâché le joueur de l’OGC Nice.

Des propos lourds de sens, qui montrent à quel point l’ancien Lensois a mal vécu les accusations et les tensions ayant accompagné ses derniers mois dans la cité phocéenne. À l’époque, son attitude, son implication et même certaines blessures avaient été remises en question, dans un climat déjà très pesant autour du club.

Medhi Benatia directement visé

Jonathan Clauss est ensuite revenu plus précisément sur un échange avec Medhi Benatia. Selon lui, tout aurait basculé après une discussion franche au sujet de Gennaro Gattuso.

« Quand Medhi Benatia arrive, on va dans le bureau et on discute. Je lui ai dit : “écoute Medhi, je pense sincèrement qu’avec Gattuso, on n’arrivera pas à aller gratter quelque chose parce qu’on ne bosse pas de la bonne façon. On bosse beaucoup mais pas de la bonne façon.” Medhi me dit : “ok, je vais aller discuter avec le coach” », a-t-il raconté.

Mais d’après Clauss, la suite a pris une tournure totalement inattendue. Trois jours plus tard, son nom se retrouve au cœur des critiques, notamment autour d’une sortie sur blessure qui aurait été mal interprétée.

« Trois jours après, on dit que je sors sur blessure parce que je mens. Je me dis : pourquoi on me met plein la gueule comme ça ? », a poursuivi l’international français.

“On ne peut pas dégager Gattuso, donc on va dégager Jo”

Pour Jonathan Clauss, l’OM aurait alors fait un choix clair : protéger Gennaro Gattuso et faire de lui le fusible de la situation. Une version qu’il assume pleinement aujourd’hui.

« Eux-mêmes avaient dit : “on veut s’engager longtemps avec Gattuso”. L’OM s’est dit : on ne peut pas dégager Gattuso, donc on va dégager Jo », a-t-il déclaré.

Une sortie qui risque forcément de faire parler à Marseille. Car au-delà du simple regret, Clauss accuse clairement certains décideurs olympiens d’avoir organisé son départ en construisant un récit défavorable autour de lui.

« Ça a été fait de plein de mensonges, de mauvaises choses », a-t-il ajouté, estimant que son image auprès des supporters avait été injustement écornée.

🚨 Jonathan Clauss :



"Quand Benatia arrive, on va dans le bureau et on discute.



Je lui ai dit : 'Écoute, je pense sincèrement qu’avec Gattuso, on n’arrivera pas à aller gratter quelque chose parce qu’on ne bosse pas de la bonne façon. Medhi me dit : 'ok, je vais aller discuter… — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 14, 2026

Le vestiaire aurait soutenu Clauss

Malgré cette tension avec la direction, Jonathan Clauss affirme avoir pu compter sur le soutien du vestiaire marseillais. Il cite notamment Valentin Rongier, qui aurait tenté de défendre sa place jusqu’au bout.

« Le vestiaire m’a soutenu de ouf, Valentin Rongier s’est battu pour que je termine la saison au moins mais ça ne s’est pas fini de la bonne façon », a confié le Niçois.

Un détail important, car il vient nuancer l’idée d’un joueur isolé ou lâché par ses coéquipiers. Selon Clauss, le problème ne venait donc pas du groupe, mais bien de la manière dont son cas a été géré en interne.

Une fracture toujours ouverte entre Clauss et l’OM

Plusieurs mois après son départ, Jonathan Clauss garde donc une vraie blessure de son passage à l’OM. L’ancien Marseillais estime avoir été victime d’un traitement injuste, au point de parler d’une image “salie” auprès du public.

« Mon image a été salie auprès des gens, alors que tout était faux. J’ai pris des coups de pression », a-t-il conclu.

Des déclarations fortes, qui relancent forcément le débat autour de la gestion de son départ. À Marseille, où les coulisses sont rarement calmes, cette prise de parole risque de raviver certaines tensions. Une chose est sûre : Jonathan Clauss, lui, n’a pas oublié.