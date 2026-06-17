Elye Wahi (23 ans) a été arrêté par la police française pour des soupçons de corruption sportive et de paris truqués en marge du barrage entre l’OGC Nice et l’ASSE.

L’attaquant Elye Wahi est au cœur de soupçons particulièrement sensibles de corruption sportive et de manipulation de paris, dans un dossier qui fait déjà grand bruit en coulisses. Selon plusieurs éléments relayés par la presse internationale, dont The Athletic, une enquête aurait été ouverte par le parquet de Marseille après la détection de flux de paris jugés suspects autour d’un fait de jeu précis survenu en fin de saison.

Le point de départ de l’affaire remonterait au 17 mai, lors d’une rencontre où le joueur aurait reçu un avertissement pour un tacle en retard. Ce carton jaune, son cinquième de la saison, aurait entraîné une suspension automatique pour un match crucial de barrage. Un enchaînement qui, a posteriori, attire aujourd’hui l’attention des enquêteurs, notamment en raison de paris atypiques enregistrés autour de cet événement disciplinaire.

Lourdes accusations contre Wahi

Toujours selon ces informations, la Ligue de Football Professionnel aurait détecté des mouvements de mises inhabituels et alerté les autorités compétentes. Dans la foulée, une enquête judiciaire aurait été ouverte pour éclaircir la nature de ces paris et déterminer s’ils sont liés à une éventuelle manipulation volontaire d’un fait de jeu, ce que les spécialistes appellent le “spot-fixing”. Le 29 mai, quelques jours après ces événements, une interpellation aurait eu lieu dans le cadre de cette enquête. L’opération s’inscrirait dans un travail plus large des autorités visant à démanteler d’éventuels réseaux de paris sportifs frauduleux.

À ce stade, aucune décision de justice ne vient toutefois confirmer une quelconque culpabilité du joueur, et le dossier reste strictement au stade des investigations. Sur le plan sportif, l’affaire prend une dimension encore plus sensible au regard du contexte de fin de saison. Le match retour des barrages impliquant l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice avait alors une importance capitale dans la lutte pour le maintien et la dynamique des deux clubs. L’impact d’un carton jaune intervenu dans un tel contexte nourrit aujourd’hui toutes les spéculations, sans qu’aucune preuve formelle de manipulation ne soit pour l’heure établie.

3 éléments clés à établir

Dans ce type d’affaires, les enquêteurs cherchent généralement à établir trois éléments clés : la temporalité des mises, leur volume inhabituel, et d’éventuels liens entre les parieurs et les acteurs du match. Tant que ces éléments ne sont pas consolidés, la prudence reste de mise, notamment pour éviter toute conclusion hâtive sur l’intention du joueur ou sur l’issue sportive elle-même. Du côté des instances du football français, la communication reste mesurée.

Le principe de présomption d’innocence s’applique pleinement, tandis que l’enquête suit son cours. Dans un football de plus en plus surveillé sur les questions d’intégrité, ce type de dossier rappelle la sensibilité extrême des paris sportifs et leur capacité à fragiliser la crédibilité des compétitions. Pour l’heure, aucune sanction sportive ou judiciaire n’a été prononcée. Le dossier continue d’être instruit, et les prochains mois seront déterminants pour comprendre si ces soupçons débouchent sur des éléments concrets ou s’ils relèvent d’une coïncidence sportive amplifiée par le contexte des paris.