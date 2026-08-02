ASSE : les Tops-Flops de la victoire contre Venise

L’AS Saint-Étienne a bouclé sa préparation estivale sur une note positive. Opposés à Venise, pensionnaire de Serie A, les Verts se sont imposés au terme d’un match spectaculaire (4-3). Une prestation encourageante à quelques jours de la reprise du championnat, même si certaines failles défensives restent à corriger. Entre confirmations, révélations et déceptions, voici les Tops et les Flops de cette dernière répétition générale.

Tops : Breum irrésistible, Bernauer change de dimension

S’il fallait retenir un seul homme de cette préparation, ce serait sans doute Jakob Breum. Le Danois a encore frappé fort en inscrivant un doublé face aux Italiens. Son premier but, après une superbe ouverture d’Augustine Boakye, a illustré toute sa qualité d’appel et son sang-froid devant le but. Le second, juste avant la pause, est venu récompenser son sens du placement et sa qualité de finition avec une frappe sous la barre.

Avec quatre réalisations en cinq matches amicaux, la recrue arrivée de Go Ahead Eagles s’impose déjà comme l’un des grands motifs d’espoir de cette nouvelle ASSE. Capable d’évoluer entre les lignes, de se projeter et de faire les différences dans les derniers mètres, Breum semble parfaitement s’adapter au jeu voulu par Ian Cathro.

Autre satisfaction majeure : Maxime Bernauer. Repositionné devant la défense, l’ancien défenseur central confirme qu’il peut devenir une véritable solution au milieu. Auteur d’une récupération décisive sur le deuxième but puis d’une magnifique ouverture pour Adam Baallal sur le quatrième, il a signé deux passes décisives et affiché une qualité de relance très intéressante. Son intelligence de jeu, sa lecture des situations et sa sérénité balle au pied apportent un équilibre précieux.

Aron Csongvai poursuit également sa montée en puissance. Le Hongrois a encore affiché sa propreté technique, sa qualité de passe et sa capacité à orienter le jeu. À ses côtés, Thierno Ballo continue de démontrer qu’il sera une arme importante grâce à sa vitesse et sa capacité à éliminer.

Enfin, les jeunes continuent de séduire. Adam Baallal a parfaitement récompensé la confiance de son entraîneur en inscrivant un joli but après avoir éliminé le gardien vénitien avec beaucoup de sang-froid. Nathan Kasia, lui aussi, confirme match après match qu’il possède le potentiel pour intégrer durablement la rotation cette saison. Ian Cathro n’hésite plus à leur offrir du temps de jeu, et les deux jeunes répondent présents.

Flops : des couloirs fragiles et une défense encore perfectible

Tout n’a cependant pas été parfait dans cette victoire. Malgré quatre buts inscrits, l’ASSE en a encore concédé trois, preuve que le chantier défensif n’est pas totalement terminé.

Joao Ferreira a vécu une rencontre compliquée. Déjà en difficulté lors de certaines sorties précédentes, le latéral portugais a provoqué le penalty transformé par Akor Adams et s’est montré moins inspiré dans ses interventions défensives. Son apport offensif n’a pas suffi à compenser ses errements.

Dans le couloir opposé, Kevin Pedro n’a pas connu une meilleure soirée. Souvent pris de vitesse ou mal placé, il a souffert face aux accélérations adverses. Les côtés demeurent donc un secteur où Ian Cathro devra encore trouver davantage de stabilité.

En attaque, Josh Duffus n’a pas réellement profité de cette ultime répétition pour marquer des points. Peu trouvé par ses partenaires, il n’a jamais réussi à peser sur la défense italienne et semble encore manquer de rythme pour rivaliser avec les autres solutions offensives.

Enfin, Gautier Larsonneur n’a pas livré sa prestation la plus rassurante. Sans être directement responsable sur l’ensemble des buts encaissés, le capitaine stéphanois n’a pas réalisé les arrêts qui auraient pu préserver un avantage plus confortable. Avec sept buts encaissés sur les cinq rencontres de préparation, l’ASSE devra afficher davantage de solidité défensive lorsque la compétition officielle débutera, le seul clean sheet ayant été réalisé avec Mamou Ndiaye dans les buts, contre Lausanne B (4-0)…

Malgré ces quelques réserves, cette victoire face à un club de Serie A constitue une belle note d’optimisme avant le déplacement à Sochaux. Le collectif d’Ian Cathro semble progressivement trouver ses automatismes, plusieurs recrues ont déjà pris leurs marques et les jeunes poussent avec ambition. Reste désormais à transformer ces promesses estivales en résultats dès le coup d’envoi de la saison de Ligue 2.