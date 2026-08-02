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FRANCE

LOSC : Ancelotti tient enfin la pièce qui manquait à son jeu

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 07:51
LOSC : Ancelotti tient enfin la pièce qui manquait à son jeu

La prolongation de Nabil Bentaleb pour deux saisons supplémentaires réjouit Davide Ancelotti. Le nouvel entraîneur du LOSC voit en l’international algérien un élément indispensable pour mieux maîtriser le rythme des rencontres.

Bentaleb prolongé pour deux ans

Après avoir longtemps craint de voir sa carrière être menacée, Nabil Bentaleb (31 ans) s’inscrit dans la durée chez les Dogues. Le LOSC a officialisé jeudi la prolongation de son milieu de terrain pour deux années supplémentaires.

Une nouvelle accueillie avec soulagement par Davide Ancelotti. « La prolongation ? J’en suis très heureux », a confié le technicien italien au Petit Lillois, après la victoire en amical contre l’OH Louvain (3-6).

Une maîtrise qui a manqué à Louvain

Face au club belge, Ancelotti avait associé Benjamin André à Ngal’ayel Mukau dans l’entrejeu. Plus habitué à se projeter, ce dernier a dû évoluer dans un rôle très reculé. Une solution provisoire en attendant les retours de Bentaleb et d’Ayyoub Bouaddi.

« Nabil Bentaleb est un joueur plus positionnel qui nous donne beaucoup de maîtrise », a expliqué l’entraîneur lillois. Sa capacité à reconnaître les temps forts et les temps faibles, mais aussi à changer le jeu d’un couloir à l’autre, doit permettre au LOSC de mieux contrôler ses matches.

Un effectif encore susceptible de bouger

Le retour de Bentaleb arrive au bon moment, alors que le staff va enfin pouvoir travailler avec l’intégralité de son groupe lors du stage programmé en Allemagne. Ancelotti ne cache pas ses attentes : « Il va être un joueur très important pour nous, comme Ayyoub Bouaddi. »

Dans un effectif encore susceptible d’évoluer, la continuité incarnée par Bentaleb offre au moins une certitude au nouvel entraîneur des Dogues. Le milieu algérien est appelé à devenir le régulateur de son LOSC.

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