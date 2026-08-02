OL : Anthony Lopes stoppé net par une blessure inquiétante

Anthony Lopes a dû renoncer au match amical d’Angers face au Mans avant même le coup d’envoi. Touché au pouce droit pendant l’échauffement, l’ancien gardien de l’OL doit désormais passer des examens.

Un forfait de dernière minute

Coup dur pour Angers en pleine préparation estivale. Alors qu’il devait participer à la rencontre amicale face au Mans, Anthony Lopes s’est blessé au pouce droit lors de l’échauffement. Le portier portugais a immédiatement déclaré forfait, comme le rapporte également Foot Mercato.

L’incident est survenu sur une action sans danger apparent. « Sur un ballon anodin, il y a eu un rebond et il s’est tordu le pouce », a expliqué son entraîneur Stéphane Gilli dans des propos rapportés par L’Équipe.

Angers attend le verdict des examens

Anthony Lopes doit maintenant passer des examens afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité. « On attend de voir, j’espère que ce ne sera pas trop grave », a ajouté Stéphane Gilli, encore dans l’incertitude après la rencontre.

John Textor réclame près de 347 M€ à Michele Kang. L’ancien dirigeant de l’OL a engagé une procédure en Floride et exige au moins 346,7 millions d’euros d’indemnités. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083676348007006598

Une préparation déjà perturbée

Ce pépin physique vient perturber les premiers pas estivaux du gardien de 35 ans avec Angers. L’ancien cadre de l’OL avait également porté les couleurs nantaises, où la question de son rôle dans l’effectif avait rapidement accompagné son arrivée.

Le club angevin espère désormais être rapidement rassuré. Une blessure à un doigt ou au pouce reste particulièrement sensible pour un gardien, et le résultat des examens permettra de savoir si Anthony Lopes peut reprendre rapidement sa préparation.