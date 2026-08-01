OL : Une arrivée à 4,1 M€ se précise pour renforcer la défense

L’OL touche au but dans le dossier Felix Bacher. Arrivé à Lyon pour passer sa visite médicale, le défenseur autrichien doit s’engager jusqu’en 2031 et apporter une réponse immédiate aux difficultés défensives de Paulo Fonseca.

Felix Bacher est arrivé à Lyon

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Felix Bacher à l’Olympique Lyonnais est désormais imminente. Après de longues négociations, les dirigeants rhodaniens ont trouvé un accord avec Estoril pour le transfert du défenseur central de 25 ans.

Selon les informations relayées par Foot01, l’Autrichien passe sa visite médicale ce samedi avant de signer son contrat. Sauf contretemps, l’officialisation doit intervenir dans l’après-midi.

Un transfert à 4,1 M€

L’OL va débourser 4,1 millions d’euros pour boucler cette opération. Estoril a également négocié un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente. Felix Bacher doit s’engager pour cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031.

Felix Bacher va signer à l’OL pour cinq ans. Le transfert est estimé à 4,1 M€, avec un pourcentage à la revente. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083477915807695085

Pour le club portugais, il s’agit de la plus grosse vente de son histoire. Formé à l’AKA Tyrol, Bacher avait rejoint Estoril en 2024 et s’était rapidement imposé comme l’un des cadres de l’équipe.

Un renfort attendu par Paulo Fonseca

L’international autrichien chez les jeunes arrive à Lyon avec l’ambition de s’installer comme titulaire. Paulo Fonseca attendait un renfort dans ce secteur après les lacunes affichées pendant la préparation, notamment lors de la lourde défaite contre le Betis Séville (4-0).

Solide dans le domaine aérien, Felix Bacher va découvrir la Ligue 1 après avoir travaillé la saison dernière sous les ordres de Ian Cathro, désormais entraîneur de l’ASSE. Son intégration rapide constitue déjà un enjeu important pour la défense lyonnaise.