La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Moins d’une semaine avant son troisième tour préliminaire de Ligue des champions faceau Sparta Prague, l’OL a subi mercredi une défaite alarmante contre le Betis Séville (0-4). Le mercato est encore long.

L’OL a vécu une soirée très compliquée mercredi face au Betis Séville. À moins d’une semaine de son rendez-vous européen contre le Sparta Prague, Lyon s’est lourdement incliné (0-4) et a affiché plusieurs limites inquiétantes.

« Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées »

Cette défaite intervient à un moment crucial de la préparation. Les Gones doivent rapidement retrouver de la stabilité avant d’aborder le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Malgré ce lourd revers, la direction lyonnaise entend poursuivre son travail sur le mercato.

Après la rencontre, Matthieu Louis-Jean a confirmé que l’Olympique Lyonnais n’avait pas terminé son recrutement : « Nous sommes très satisfaits de l’arrivée de Loïs Openda. C’était notre priorité de trouver un numéro 9. Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées. Le mercato n’est pas terminé, nous avons encore un mois pour améliorer l’effectif. »

L’arrivée de Loïs Openda répond donc à un besoin prioritaire identifié par le club. Mais les dirigeants lyonnais envisagent encore d’autres mouvements afin de renforcer l’effectif. Des départs pourraient également intervenir dans les prochaines semaines, ce qui permettrait de libérer des places et d’offrir davantage de possibilités au club sur le marché.

La défaite face au Betis comme avertissement

Le lourd revers contre le club espagnol a laissé des traces. Matthieu Louis-Jean n’a pas cherché à minimiser la performance de son équipe : « Cette défaite nous fait mal, mais elle nous rappelle aussi que nous avons encore du travail. L’objectif sera d’être meilleurs mardi face au Sparta. » L’OL doit désormais rapidement tirer les enseignements de cette rencontre.

Le prochain rendez-vous face au Sparta Prague constituera un premier test majeur pour mesurer la capacité du groupe à réagir. Une qualification en Ligue des champions représente un objectif essentiel pour le club, tant sur le plan sportif qu’économique.

La direction lyonnaise a donc envoyé un message clair : le recrutement ne s’arrête pas à Loïs Openda. Avec encore un mois de mercato, l’OL souhaite améliorer son effectif et corriger certaines lacunes mises en lumière face au Betis. La défaite (0-4) pourrait ainsi accélérer certaines réflexions. Entre les départs attendus et les nouvelles arrivées promises, les prochaines semaines devraient encore être animées à Lyon.