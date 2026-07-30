Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Au Stade Rennais, on dément catégoriquement un quelconque intérêt pour Martin Terrier (Bayer Leverkusen, 29 ans).

Le retour de Martin Terrier au Stade Rennais semblait prendre de l’épaisseur ces dernières heures mais un démenti très ferme est venu refroidir les spéculations.

Le Stade Rennais dément tout contact avec Terrier

Selon François Rauzy, les dirigeants du Stade Rennais auraient écarté l’existence de discussions avec leur ancien joueur. « Sans vouloir refroidir qui que ce soit, ni remettre en cause la véracité d’une possible accélération sur le dossier depuis, à 18 heures, au club, on démentait tout contact avec Terrier à ce jour et on s’étonnait de l’info de Kicker : “infondée” », explique le journaliste d’Ici Armorique, La position communiquée par le Stade Rennais est donc très claire : à l’heure du démenti, aucun contact n’aurait été établi avec Martin Terrier.

Le club breton se serait également étonné des informations venues d’Allemagne, notamment celles évoquant une possible accélération dans le dossier. Ce démenti ne signifie toutefois pas forcément que le profil de Terrier ne plaît plus à Rennes. L’attaquant de 29 ans connaît parfaitement le club, où il a réalisé plusieurs saisons très réussies avant son départ pour le Bayer Leverkusen.

Une piste qui reste surveillée en L1

Malgré la mise au point rennaise, Martin Terrier continuerait d’être évoqué parmi les pistes susceptibles d’intéresser le SRFC. Son envie de retrouver la Ligue 1 pourrait également jouer un rôle dans la suite du mercato. Après une expérience compliquée en Allemagne, notamment marquée par plusieurs blessures, l’ancien Rennais pourrait être tenté par un retour dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Comme déjà expliqué, le Stade Rennais n’est pas le seul club français attentif à sa situation. L’OM garde également un œil sur le joueur. Bruno Genesio connaît très bien Martin Terrier pour l’avoir entraîné à Rennes et apprécierait toujours son profil. Pour l’instant, aucune discussion concrète n’a été confirmée du côté marseillais. Le démenti du Stade Rennais invite donc à la prudence, même si le dossier pourrait évoluer au fil des prochaines semaines. Une chose semble acquise : Martin Terrier pourrait être intéressé par un retour en Ligue 1. Reste désormais à savoir si Rennes, Marseille ou un autre club passera réellement à l’action.