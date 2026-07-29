OM : une mauvaise nouvelle tombe pour la piste Todibo !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille va devoir batailler pour Jean-Clair Todibo. Alors que le défenseur de West Ham figure sur les tablettes olympiennes, Naples aurait également coché son nom pour renforcer son arrière-garde après la blessure d’Alessandro Buongiorno.

Jean-Clair Todibo plaît à l’OM

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer sa défense centrale. Parmi les profils étudiés par la direction marseillaise figure celui de Jean-Clair Todibo, bien connu des observateurs de Ligue 1 depuis son passage remarqué à l’OGC Nice.

Aujourd’hui sous contrat avec West Ham, le défenseur français représente une piste ambitieuse pour Grégory Lorenzi. Son expérience du championnat français, ses qualités dans les duels et sa capacité à relancer proprement pourraient parfaitement correspondre aux besoins de l’effectif olympien.

Mais le dossier s’annonce désormais beaucoup plus compliqué pour Marseille.

Naples entre dans la course pour Todibo

Selon les informations de Sébastien Vidal, Naples s’intéresse également à Jean-Clair Todibo. Le club italien étudie plusieurs possibilités pour renforcer sa défense après la blessure d’Alessandro Buongiorno.

Le Français fait partie des profils appréciés par les dirigeants napolitains. La possibilité de rejoindre un club habitué aux compétitions européennes pourrait représenter un argument important pour l’ancien Niçois.

Cette concurrence constitue un véritable coup dur pour l’OM, qui pourrait avoir davantage de difficultés à convaincre West Ham et le joueur si Naples décidait d’accélérer.

Une ouverture pour l’OM avant l’offensive napolitaine ?

Le club phocéen conserve néanmoins un avantage : Naples ne serait pas encore en mesure de passer concrètement à l’action. Les dirigeants italiens doivent impérativement enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir lancer une offensive pour Todibo.

Ce délai pourrait permettre à l’OM de prendre les devants et de tenter de boucler l’opération avant son concurrent. Marseille devra toutefois trouver un accord avec West Ham, qui ne devrait pas brader un joueur encore lié au club londonien.

Le dossier reste donc ouvert. Mais après l’irruption de Naples, Grégory Lorenzi sait désormais qu’il devra accélérer s’il souhaite réellement attirer Jean-Clair Todibo sur la Canebière.