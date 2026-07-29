FC Nantes : plus de 10 000 raisons de croire à la remontée !

Malgré la relégation en Ligue 2, le FC Nantes pourra encore compter sur le soutien de son public cette saison. Plus de 10 000 supporters ont déjà renouvelé leur abonnement, tandis que la Tribune Loire affiche presque complet.

La relégation faisait craindre un exode des supporters

Après plusieurs saisons particulièrement compliquées, le FC Nantes a fini par quitter la Ligue 1. Les Canaris retrouveront ainsi la deuxième division pour la première fois depuis leur remontée dans l’élite à l’issue de la saison 2012-2013.

Cette relégation aura forcément des conséquences économiques importantes pour le club. Entre la baisse des droits télévisés, la diminution de certaines recettes commerciales et l’obligation d’adapter la masse salariale, la famille Kita doit désormais composer avec un budget beaucoup plus limité.

La vente de Matthis Abline à l’AS Monaco contre 30 millions d’euros, bonus compris, offre une importante bouffée d’oxygène. Mais les dirigeants nantais craignaient également de voir les supporters se détourner de leur équipe après la descente.

Plus de 10 000 abonnés malgré la Ligue 2

La campagne d’abonnements a finalement réservé une excellente surprise au FC Nantes. D’après les informations de Presse Océan, le club avait dépassé la barre des 10 000 abonnés depuis le dimanche 26 juillet.

Lorsque les comptes seront définitivement arrêtés à la mi-septembre, la direction nantaise espère atteindre environ 10 500 abonnements pour la saison 2026-2027.

Un total rassurant dans un contexte sportif difficile. La Beaujoire ne sonnera donc pas creux pour le retour des Canaris en Ligue 2, malgré la déception provoquée par la relégation.

Une baisse de 24 % qui reste contenue

La diminution du nombre d’abonnés est bien réelle. Le FC Nantes en comptait 13 203 la saison dernière, soit une baisse attendue d’environ 24 %.

Cette perte ne susciterait cependant pas d’inquiétude particulière au sein de la direction. Compte tenu des performances récentes de l’équipe et de la relégation, le club pouvait redouter une chute beaucoup plus importante.

Les chiffres montrent que les supporters restent mobilisés derrière les Canaris. Une fidélité qui représente une formidable nouvelle pour la famille Kita, mais également un atout sportif précieux dans l’objectif d’un retour rapide en Ligue 1.

La Tribune Loire sera encore au rendez-vous

Le signal le plus encourageant vient de la Tribune Loire. Véritable poumon de La Beaujoire, le virage nantais est quasiment complet sur les 6 500 places disponibles.

Les désistements ont été plus nombreux dans les tribunes Erdre et Océane, mais l’ambiance devrait rester au rendez-vous grâce à la fidélité des supporters les plus actifs.

Pour espérer retrouver rapidement l’élite, le FC Nantes aura besoin d’un stade mobilisé derrière son équipe. Malgré la descente, la Tribune Loire a déjà envoyé un message très clair : les Canaris ne seront pas abandonnés.