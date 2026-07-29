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FRANCE

PSG : après Diomandé, Pérez veut jouer un nouveau mauvais tour à Paris !

Par Louis Chrestian - 29 Juil 2026, 15:00
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Real Madrid passe enfin à l’action dans le dossier Rodri. Également surveillé par le PSG et le FC Barcelone, le milieu de Manchester City fait désormais l’objet de premiers échanges entre les Citizens et la Casa Blanca, prête à investir au moins 50 millions d’euros.

Le Real Madrid lance enfin l’opération Rodri

Après plusieurs semaines d’hésitation, le Real Madrid aurait décidé d’accélérer pour Rodri. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants madrilènes ont approché Manchester City afin d’entamer les premières discussions autour d’un transfert.

Le milieu espagnol apparaît comme le profil idéal pour prendre les commandes de l’entrejeu merengue. Depuis le départ de Toni Kroos, le Real peine à retrouver un véritable patron capable de dicter le rythme et de sécuriser son milieu de terrain.

Malgré un intérêt réciproque, la Casa Blanca tardait jusqu’ici à passer concrètement à l’action. La situation aurait finalement évolué ce mercredi.

Florentino Pérez donne son feu vert

Longtemps réticent à l’idée de lancer une offensive, Florentino Pérez aurait désormais autorisé ses équipes à avancer dans le dossier. Un revirement majeur qui pourrait rapidement faire bouger les lignes.

Le Real Madrid serait prêt à débourser au moins 50 millions d’euros pour convaincre Manchester City. Une somme importante pour un joueur auquel il ne resterait plus qu’une année de contrat, mais justifiée par son expérience et son importance au plus haut niveau.

Rodri aurait également manifesté son souhait de quitter l’Angleterre pour revenir en Espagne. Sa volonté pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs.

Manchester City ne veut pas perdre son milieu

Le départ du milieu espagnol n’est cependant pas encore acté. Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City, aurait déjà fait savoir qu’il souhaitait le conserver dans son effectif.

La situation contractuelle du joueur limite néanmoins la marge de manœuvre des Citizens. Sans prolongation, le club anglais pourrait être contraint d’envisager une vente afin d’éviter de perdre son milieu gratuitement l’été prochain.

Les premiers échanges avec le Real devraient permettre de connaître les exigences financières de Manchester City et la faisabilité réelle de l’opération.

Le PSG encore menacé par le Real Madrid

Cette offensive représente une mauvaise nouvelle pour le PSG. Le club parisien suivrait également la situation de Rodri afin de renforcer son milieu de terrain avec une référence mondiale à ce poste.

Le FC Barcelone serait aussi attentif au dossier après la blessure de Frenkie de Jong. Mais l’intérêt du joueur pour un retour en Espagne et la puissance financière du Real Madrid placent désormais les Merengues en excellente position.

Après avoir déjà pris une longueur d’avance sur Paris dans le dossier Yan Diomandé, la Casa Blanca pourrait donc chiper une autre cible prestigieuse au PSG.

Un mercato cinq étoiles pour la Casa Blanca

Le recrutement de Rodri permettrait au Real Madrid de poursuivre un mercato particulièrement ambitieux. Les Merengues ont déjà enregistré les arrivées de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva.

Retrouver son ancien coéquipier de Manchester City pourrait également constituer un argument supplémentaire pour Rodri. La Casa Blanca semble désormais déterminée à conclure cette opération rapidement.

Le PSG est prévenu : s’il souhaite réellement attirer le milieu espagnol, il devra réagir vite pour empêcher le Real Madrid de boucler un nouveau coup retentissant.

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