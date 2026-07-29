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FRANCE

PSG Mercato : Paris a bouclé un transfert à 45 millions d’euros

Par William Tertrin - 29 Juil 2026, 15:40

Le feuilleton Randal Kolo Muani touche à sa fin. Selon Fabrizio Romano, le PSG et la Juventus ont trouvé un accord définitif pour le transfert de l’attaquant français.

Cette fois, c’est terminé. Randal Kolo Muani va poursuivre son aventure à la Juventus. Fabrizio Romano a annoncé son traditionnel « Here we go », confirmant un accord total entre le PSG et le club italien pour un transfert dont le montant global dépasse les 45 millions d’euros.

L’opération prendra la forme d’un prêt avec obligation d’achat, une formule qui permet au PSG de sécuriser une vente définitive tout en répondant aux attentes financières de la Juventus. La visite médicale est attendue dans les prochains jours.

Une volonté claire du joueur

Toujours selon Fabrizio Romano, Randal Kolo Muani n’avait qu’une seule priorité : retourner à Turin. Malgré plusieurs sollicitations, l’international français a refusé les autres pistes afin de retrouver la Juventus, où il avait retrouvé des sensations lors de son précédent passage.

Cette volonté du joueur a largement facilité les négociations entre les deux clubs, qui discutaient depuis plusieurs semaines des modalités du transfert.

Un dossier enfin bouclé pour le PSG

Recruté à l’été 2023 pour un montant très important, Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous les couleurs parisiennes. Son prêt à la Juventus avait permis de relancer sa cote sur le marché, ouvrant la voie à un transfert définitif.

Pour le PSG, cette vente représente une étape importante dans son mercato estival. Le club de la capitale allège sa masse salariale et récupère plus de 45 millions d’euros, des ressources qui pourront être réinvesties sur d’autres dossiers prioritaires de l’effectif.

Le mercato parisien s’accélère

Avec ce départ désormais acté, les dirigeants parisiens peuvent avancer sur les autres chantiers de l’été. Le cas Randal Kolo Muani était l’un des dossiers les plus complexes à régler. Son transfert à la Juventus permet au PSG de clarifier son secteur offensif et de poursuivre la restructuration de son effectif.

Sauf improbable retournement de situation, l’attaquant français (re)découvrira officiellement la Juventus dans les prochains jours, une fois sa visite médicale validée.

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