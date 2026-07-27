Khalil Ayari (21 ans) devrait signer son premier contrat professionnel avec le PSG ce lundi et devenir officiellement un joueur de l’effectif pro parisien.

Le PSG continue de miser sur sa formation. À seulement quelques jours de la reprise, le club de la capitale prépare en effet une nouvelle promotion interne. Khalil Ayari devrait parapher son premier bail professionnel avec Paris et être présent lors des prochains entraînements avec le groupe professionnel.

Ayari va signer pro au PSG

L’ailier tunisien, apprécié pour ses qualités offensives et sa capacité à provoquer dans les couloirs, franchit ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Une récompense pour un joueur qui a également connu les projecteurs internationaux cette année. Khalil Ayari faisait en effet partie du groupe de la Tunisie lors de la Coupe du Monde 2026. S’il n’a pas disputé la moindre minute dans la compétition, sa présence parmi les sélectionnés confirme le potentiel du jeune ailier du PSG.

Luis Enrique compte sur lui

Cette signature s’inscrit dans la volonté du PSG de continuer à valoriser ses jeunes talents. Après avoir déjà offert des opportunités à plusieurs joueurs issus du centre de formation ces dernières saisons, Paris souhaite conserver une passerelle forte entre son académie et l’équipe de Luis Enrique. Reste désormais à voir si Khalil Ayari parviendra rapidement à convaincre le staff parisien pour obtenir ses premières apparitions avec les professionnels.