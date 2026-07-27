PSG : après l’échec Yan Diomandé, la nouvelle priorité de Luis Enrique est connue !

Le Paris Saint-Germain ne compte pas uniquement renforcer son secteur offensif. Après avoir abandonné la piste Yan Diomandé en raison des exigences financières jugées excessives du RB Leipzig, Luis Enrique a défini une nouvelle priorité pour la suite du mercato : recruter un défenseur droitier capable d’évoluer à plusieurs postes.

Luis Enrique réclame un défenseur polyvalent

Selon les informations de L’Équipe, le technicien espagnol souhaite accueillir un joueur capable d’évoluer dans l’axe de la défense, mais aussi dans le couloir droit. Luis Campos aurait déjà établi une longue liste de profils correspondant à ces critères afin d’offrir une solution supplémentaire à son entraîneur.

Cette recrue permettrait notamment de faire souffler Achraf Hakimi au cours de la saison. En l’absence d’une véritable doublure au Marocain, Warren Zaïre-Emery a régulièrement dû dépanner au poste de latéral droit. Luis Enrique souhaiterait désormais libérer son milieu de terrain de ce rôle de joker défensif pour l’utiliser davantage dans son secteur de prédilection.

Le PSG ne veut plus perdre de temps

Le dossier n’est pas nouveau puisque Paris cherche ce profil depuis plusieurs semaines. Malgré les nombreux feuilletons offensifs, notamment la situation complexe de Bradley Barcola, qui aurait refusé de prolonger son contrat, la tendance n’a pas changé. Le recrutement d’un défenseur polyvalent demeure l’un des objectifs majeurs de cette fin de mercato.

En attendant une nouvelle arrivée, Luis Enrique devra s’appuyer sur les jeunes David Boly et Dimitri Lucea pendant la préparation estivale. Le premier possède justement cette capacité à évoluer dans l’axe comme sur le côté droit. Ce futur renfort compléterait une défense déjà renforcée par l’arrivée attendue de Lucas Digne, choisi pour concurrencer Nuno Mendes dans le couloir gauche. Après l’échec Diomandé, le prochain gros dossier du PSG pourrait donc se situer bien loin du secteur offensif.