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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita n’ont pas assuré leurs arrières pour Abline

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 23:20
Matthis Abline sous le maillot du FC Nantes

Si le transfert de Matthis Abline (23 ans) à l’AS Monaco est bel et bien sur les rails, la famille Kita a omis un détail d’importance dans le deal passé au mercato.

Le départ de Matthis Abline vers l’AS Monaco semble désormais en très bonne voie. Si le FC Nantes devrait récupérer les 30 millions d’euros espérés par Waldemar Kita, un élément important du montage interpelle déjà.

Le FC Nantes n’a pas d’intéressement à la revente

En effet, selon le journaliste de L’Équipe Flavien Trésarrieu, le transfert ne comprendra aucun intéressement à la revente. « Pour la précision, ce transfert ne comporte pas d’intéressement à la revente », a-t-il pris le temps d’expliquer sur X.

Un choix qui pourrait peser à long terme pour le FC Nantes. À seulement 23 ans, Matthis Abline dispose encore d’une importante marge de progression et pourrait voir sa valeur exploser dans les prochaines saisons.

Un oubli capital dans le transfert d’Abline ?

Dans ce contexte, de nombreux clubs négocient généralement un pourcentage sur une future revente afin de profiter d’un éventuel transfert encore plus important. Les dirigeants du FC Nantes ont visiblement privilégié un paiement maximal immédiat plutôt qu’un pari sur l’avenir.

Le montage financier obtenu permet certes au FC Nantes de récupérer la somme souhaitée dès cet été, mais il prive également les Canaris d’une éventuelle rentrée d’argent supplémentaire si l’attaquant venait à être revendu beaucoup plus cher dans les années à venir. Reste désormais à attendre l’officialisation de l’opération, qui ne semble plus faire beaucoup de doute.

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