Absent du match contre Nice, Tochukwu Nnadi (23 ans) est bien présent à l’entraînement de l’OM ce lundi.

Surprise à la Commanderie : Tochukwu Nnadi a fait son retour à l’entraînement de l’OM ce lundi ! Une présence qui constitue un signal positif alors que le Nigérian semblait jusque-là en retrait dans les plans de Bruno Genesio.

Un retour qui tombe à pic pour l’OM

Depuis le stage effectué en Côte d’Ivoire, Nnadi avait en effet disparu des radars. Non utilisé lors de la lourde défaite marseillaise contre Nice (0-3) à la Commanderie, le milieu de terrain avait laissé planer le doute sur sa situation au sein du groupe professionnel. Ce retour à l’entraînement arrive alors que l’OM cherche encore des réponses dans l’entrejeu.

Face aux Aiglons, les Marseillais ont souffert dans le secteur du milieu de terrain, avec un manque d’impact et de maîtrise qui a rapidement été pointé du doigt. Dans ce contexte, le retour de Nnadi offre une nouvelle option à Genesio.

Genesio garde toutes les cartes en main

Le joueur, apprécié pour son volume de jeu et ses qualités athlétiques, pourrait tenter de regagner une place dans la hiérarchie lors des prochaines rencontres de préparation. Pour l’instant, rien n’indique que Tochukwu Nnadi est assuré de rester dans la rotation de l’OM. Mais sa réapparition est loin d’être anodine.

Alors que certains jeunes profitent de la préparation pour se montrer, le Nigérian aura désormais une nouvelle opportunité de convaincre son entraîneur. Après la claque reçue contre Nice, Bruno Genesio doit rapidement trouver les bons équilibres. Et Nnadi pourrait bien être l’un des profils capables de lui apporter une réponse au milieu de terrain.