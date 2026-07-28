À LA UNE DU 28 JUIL 2026
[17:00]ASSE Mercato : coup de théâtre pour Lucas Stassin !
[16:40]PSG Mercato : Mbappé s’invite dans le brûlant dossier Barcola 
[16:20]RC Lens Mercato : un indésirable de Toppmöller relancé par Lorenzi à l’OM ?
[15:50]ASSE Mercato : coup dur dans le dossier Leandro Rousseau !
[15:25]OM : un renfort qu’on n’attendait plus s’offre au milieu
[15:00]PSG, Real Madrid Mercato : incroyable coup de théâtre pour Diomandé à Paris ?
[14:35]RC Lens Mercato : après Labeau-Lascary, un nouveau départ est acté !
[14:10]ASSE : double rebondissement pour le match amical contre Lausanne-Sport !
[13:50]FC Nantes Mercato : accord total et visite médicale programmée pour Abline à Monaco !
[13:30]OM : Genesio dévoile une priorité Mercato et tranche pour Paixão et Gouiri

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un renfort qu’on n’attendait plus s’offre au milieu

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 15:25
Tochukwu Nnadi (OM)

Absent du match contre Nice, Tochukwu Nnadi (23 ans) est bien présent à l’entraînement de l’OM ce lundi. 

Surprise  à la Commanderie : Tochukwu Nnadi a fait son retour à l’entraînement de l’OM ce lundi ! Une présence qui constitue un signal positif alors que le Nigérian semblait jusque-là en retrait dans les plans de Bruno Genesio.

Un retour qui tombe à pic pour l’OM 

Depuis le stage effectué en Côte d’Ivoire, Nnadi avait en effet disparu des radars. Non utilisé lors de la lourde défaite marseillaise contre Nice (0-3) à la Commanderie, le milieu de terrain avait laissé planer le doute sur sa situation au sein du groupe professionnel. Ce retour à l’entraînement arrive alors que l’OM cherche encore des réponses dans l’entrejeu. 

Face aux Aiglons, les Marseillais ont souffert dans le secteur du milieu de terrain, avec un manque d’impact et de maîtrise qui a rapidement été pointé du doigt. Dans ce contexte, le retour de Nnadi offre une nouvelle option à Genesio. 

Genesio garde toutes les cartes en main

Le joueur, apprécié pour son volume de jeu et ses qualités athlétiques, pourrait tenter de regagner une place dans la hiérarchie lors des prochaines rencontres de préparation. Pour l’instant, rien n’indique que Tochukwu Nnadi est assuré de rester dans la rotation de l’OM. Mais sa réapparition est loin d’être anodine. 

Alors que certains jeunes profitent de la préparation pour se montrer, le Nigérian aura désormais une nouvelle opportunité de convaincre son entraîneur. Après la claque reçue contre Nice, Bruno Genesio doit rapidement trouver les bons équilibres. Et Nnadi pourrait bien être l’un des profils capables de lui apporter une réponse au milieu de terrain.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot