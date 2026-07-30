ASSE : Cathro a réglé le problème Ekwah à sa manière, les supporters vont être déçus 

Présent dans l’effectif de l’ASSE depuis la reprise depuis début juillet après avoir boudé le club la saison dernière, Pierre Ekwah est un cas qui fait parler Ian Cathro.

Le cas Pierre Ekwah continue de faire parler à Saint-Étienne. Présent dans l’effectif depuis la reprise début juillet après avoir boudé le club la saison dernière, le milieu de terrain cristallise encore une partie des tensions autour de l’ASSE.

Cathro refuse de regarder le passé

La preuve mercredi à Divonne-les-Bains. Alors que le match amical face à la réserve de Lausanne-Sport se disputait à huis clos, les Green Angels ont affiché un message hostile sur les grilles des installations : « Ekwah : On te traquera tant que tu porteras ce maillot » Une sortie qui témoigne du ressentiment toujours présent chez certains supporters stéphanois.

Interrogé après la victoire de l’ASSE face à Lausanne (4-0), Ian Cathro a choisi une approche très claire concernant son joueur. Le nouvel entraîneur des Verts ne souhaite pas se mêler des événements qui ont précédé son arrivée et préfère se concentrer sur l’avenir : « Je suis arrivé en juillet, je ne suis pas intéressé par les choses qui se sont passées avant que j’arrive. Il y a beaucoup de choses que je peux comprendre des deux côtés et c’est normal mais ce n’est pas mon sujet. » Pour Cathro, le seul élément qui compte est l’investissement actuel des joueurs dans le projet stéphanois.

Un message clair pour tout le groupe de l’ASSE

Le technicien écossais de l’ASSE a ensuite envoyé un message plus global concernant la gestion de son effectif et le mercato : « Mon sujet à moi c’est de regarder devant et d’avancer avec des gens qui veulent faire partie du prochain chapitre du club. Nous avons de nombreux joueurs dans l’effectif, certains vont partir, d’autres vont arriver. Quand le mercato sera terminé, la seule chose que je peux dire, c’est que les joueurs qui seront présents, seront pleinement dans le projet de la saison. »

Une manière de régler le dossier Ekwah sans alimenter la polémique. Ian Cathro ne ferme donc aucune porte, ni dans un sens ni dans l’autre. Le joueur peut retrouver une place dans le projet s’il démontre son implication, mais un départ reste également possible d’ici la fermeture du mercato. La ligne du coach est simple : seuls les joueurs totalement investis accompagneront l’ASSE cette saison.