La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG souhaite encore renforcer son secteur offensif avant la Supercoupe d’Europe. Si les noms de Ferran Torres et Charles De Ketelaere ont déjà circulé, un troisième attaquant, encore tenu secret, ferait partie de la short-list parisienne.

Le PSG pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans son mercato estival. Alors que Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur une partie de ses nouvelles recrues avant la Supercoupe d’Europe, le club parisien continue d’étudier plusieurs solutions pour renforcer son attaque. La recherche d’un véritable numéro 9 semble notamment s’intensifier.

🚨🔴🔵 Dans la short-list du Paris Saint-Germain au poste de numéro 9 il y a Ferran Torres, Charles De Ketelaere et un nom qui n’a pas encore filtré.

Concernant Éli Junior Kroupi le PSG n’a pas ouvert la porte pour le moment. Et Bournemouth veut absolument le garder cet été. pic.twitter.com/8rgUJ9wkIg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 29, 2026

Un nom mystère dans la short-list

Selon Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, le PSG aurait établi une liste de plusieurs profils susceptibles de rejoindre Paris : « Dans la short-list du Paris Saint-Germain au poste de numéro 9, il y a Ferran Torres, Charles De Ketelaere et un nom qui n’a pas encore filtré. » Les deux premières pistes sont donc connues.

Ferran Torres, actuellement au FC Barcelone, possède un profil polyvalent et peut évoluer dans plusieurs positions offensives. Charles De Ketelaere, de son côté, est capable d’occuper un rôle de numéro 9 tout en participant activement à la construction du jeu. Mais c’est surtout l’existence d’un troisième nom, encore inconnu, qui pourrait réserver une surprise sur le mercato parisien.

Le PSG prépare plusieurs solutions

Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale pourrait être en train d’ouvrir un deuxième chapitre dans son recrutement estival. La situation offensive commencerait à susciter certaines interrogations en interne, poussant les dirigeants parisiens à réactiver plusieurs pistes et à préparer différentes alternatives. Le PSG ne souhaiterait donc pas dépendre d’un seul dossier. La présence de plusieurs profils sur sa short-list permettrait au club d’avancer en fonction des opportunités et des conditions financières proposées.

Le nom d’Éli Junior Kroupi a également été évoqué ces dernières semaines. Mais le dossier apparaît particulièrement difficile. « Concernant Éli Junior Kroupi, le PSG n’a pas ouvert la porte pour le moment. Et Bournemouth veut absolument le garder cet été », a précisé Hawkins. Le club anglais ne semble donc pas disposé à faciliter le départ de son attaquant. À ce stade, aucune ouverture concrète ne permet d’imaginer une accélération dans ce dossier.

Luis Enrique attend du renfort

Avec la Supercoupe d’Europe qui approche, Luis Enrique aimerait rapidement connaître la composition définitive de son effectif. Le recrutement d’un attaquant supplémentaire pourrait offrir davantage de solutions au technicien espagnol et renforcer la concurrence dans le secteur offensif.

Ferran Torres, Charles De Ketelaere et un mystérieux troisième candidat : le PSG semble désormais avoir plusieurs options sur la table. Reste à savoir quel dossier sera jugé prioritaire et si le nom encore tenu secret finira par filtrer dans les prochains jours.