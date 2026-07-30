La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur le départ du Real Madrid cet été, en prêt et courtisé par l’OL et l’OM, Franco Mastantuono (18 ans) a une nette préférence pour son avenir.

L’avenir de Franco Mastantuono devrait rapidement se préciser. Arrivé au Real Madrid l’été dernier en provenance de River Plate contre 60 M€, le milieu offensif de 18 ans pourrait déjà quitter temporairement la Casa Blanca.

L’OM et l’OL intéressés

Après une première saison compliquée en Espagne, le jeune talent argentin ne semblerait pas faire partie des plans de José Mourinho pour la saison à venir. Un départ en prêt serait donc envisagé afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu.

La situation de Mastantuono avait attiré l’attention de plusieurs clubs européens, notamment en France. L’OM et l’OL auraient ainsi surveillé la situation du joueur, à la recherche d’un profil offensif capable d’apporter de la créativité. Mais les deux clubs de Ligue 1 pourraient finalement être dépassés par la préférence du principal intéressé.

Mastantuono veut revenir à River Plate

Selon The Athletic, Franco Mastantuono privilégierait un retour à River Plate en cas de départ du Real Madrid. Le club argentin, qui a formé le joueur avant son transfert XXL vers l’Espagne, représenterait l’option favorite du milieu offensif pour relancer sa progression. Des sources proches du Real Madrid indiquent qu’une rencontre entre les représentants du joueur et les dirigeants madrilènes est prévue cette semaine afin de prendre une décision définitive.

Malgré son statut de grand espoir du football argentin, Mastantuono n’a pas totalement réussi à s’imposer au Real Madrid. Le joueur a disputé 35 rencontres avec les Merengues, pour seulement trois buts inscrits. D’abord installé comme titulaire sur le côté droit sous les ordres de Xabi Alonso, il a progressivement perdu sa place dans le onze au fil de la saison. Un prêt pourrait donc être la solution idéale pour lui permettre d’enchaîner les matches et de retrouver de la confiance. Pour l’OM et l’OL, cette piste offensive pourrait ainsi se refermer rapidement. Franco Mastantuono semble déjà avoir une idée précise de l’endroit où il souhaite poursuivre son aventure.