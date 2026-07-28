Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OL continue de faire feu de tout bois sur ce mercato estival avec une future recrue bien connue d’Ian Cathro (ASSE) ferrée en défense.

L’OL tient peut-être son prochain renfort défensif. Le journaliste Sébastien Vidal, spécialiste des transferts, confirme ce mardi que le club rhodanien est tout proche de finaliser l’arrivée de Felix Bacher, défenseur central d’Estoril.

Bacher va bien signer à l’OL

Le joueur autrichien de 25 ans devrait s’engager jusqu’en 2031 contre une indemnité estimée à 4,5 millions d’euros, sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Son officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours.

Un détail ne manquera pas d’interpeller les supporters de l’ASSE : Felix Bacher connaît parfaitement Ian Cathro. Le technicien écossais, aujourd’hui sur le banc des Verts, l’a déjà entraîné au cours de sa carrière et appréciait particulièrement son profil.

Avant l’ASSE, Cathro l’a eu sous ses ordres à Estoril !

Cette connexion assez inattendue rend ce transfert assez symbolique. Un joueur qui a évolué sous les ordres de l’actuel entraîneur stéphanois pourrait donc désormais rejoindre le grand rival lyonnais.

Si l’ASSE ne s’était jamais positionnée sur ce dossier durant ce mercato, l’arrivée de Bacher à l’OL rappellera forcément de bons souvenirs à Ian Cathro, qui retrouve indirectement l’un de ses anciens protégés… sous les couleurs du voisin historique.