ASSE : les recrues des Verts cartonnent Lausanne en amical

Après trois matchs sans succès durant leur préparation estivale, l’ASSE a parfaitement réagi en dominant Lausanne (4-0) ce mercredi à Divonne-les-Bains.

L’ASSE a signé son premier succès de l’été en s’imposant avec autorité face au Lausanne FC (4-0). Dominateurs dès les premières minutes, les hommes d’Ian Cathro ont longtemps buté sur la défense suisse avant de faire la différence juste avant la pause grâce à Breum, opportuniste sur un centre de Ferreira. Malgré deux buts refusés pour hors-jeu en première période, les Stéphanois ont confirmé leur montée en puissance dans le jeu, avec un Cardona très actif et un collectif bien en place dans le système en 4-2-2-2 du technicien écossais.

Au retour des vestiaires, les Verts ont accéléré pour définitivement plier la rencontre. Baallal s’est offert un but avant que Ballo ne participe à la fête, puis Naïr pour le quatrième à la 60e minute. Ian Cathro en a ensuite profité pour faire tourner largement son effectif et offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes, tandis que Boakye, Davitashvili, Larsonneur et Ekwah ont observé la fin de rencontre. Cette victoire, la première de la préparation après un nul contre Biel-Bienne puis des revers face au Servette et aux Rangers, permet à l’ASSE d’aborder avec confiance son dernier match amical contre Venise, prévu samedi, avant la reprise du championnat le 8 août.