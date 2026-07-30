Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le feuilleton Matthis Abline est terminé. Après trois saisons sous les couleurs du FC Nantes, l’attaquant de 23 ans s’est officiellement engagé avec l’AS Monaco.

Cette fois, il n’y a plus le moindre doute. Matthis Abline quitte officiellement le FC Nantes pour rejoindre l’AS Monaco. Après plusieurs semaines de négociations et de nombreuses rumeurs autour de son avenir, les différentes parties ont trouvé un accord pour un transfert définitif.

Abline quitte le FC Nantes

Le FC Nantes a officialisé le départ de son attaquant de 23 ans à travers un message publié sur ses réseaux sociaux : « Après trois saisons sous les couleurs nantaises, le jeune attaquant de 23 ans a décidé de rejoindre l’AS Monaco. Le FC Nantes, le Club de la Principauté et le joueur se sont accordés pour un transfert définitif. Le FC Nantes tient à remercier Matthis pour ces années en Jaune et Vert, et lui souhaite le meilleur pour la suite ! »

Arrivé à Nantes il y a trois ans, Matthis Abline aura progressivement pris une place importante dans l’effectif des Canaris. Ses performances ont attiré plusieurs prétendants durant le mercato, mais c’est finalement l’AS Monaco qui a réussi à convaincre le joueur et le FC Nantes. Le club de la Principauté suivait le dossier depuis plusieurs mois et a fini par trouver un accord avec la direction nantaise pour boucler l’arrivée de l’attaquant.

Un transfert majeur pour les Kita

Ce départ représente une opération majeure pour le FC Nantes. Avec 30 millions d’euros dans les caisses, sans intéressement à la revente, le départ d’Abline permet aux Kita de réaliser l’un des plus gros transferts de l’histoire du club et de récupérer des moyens importants pour poursuivre leur mercato. Les Canaris vont désormais devoir trouver une solution pour remplacer leur attaquant.

Le départ du joueur laisse un vide important dans le secteur offensif et pourrait accélérer la recherche d’un nouveau buteur. Pour Matthis Abline, une nouvelle aventure commence. À 23 ans, il rejoint un club ambitieux et aura l’occasion de franchir un nouveau cap sous les couleurs monégasques. Le chapitre nantais est officiellement refermé.