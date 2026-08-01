ASSE : le Chaudron pulvérise encore un record en Ligue 2 !

La ferveur ne retombe pas autour de l’AS Saint-Étienne. Malgré une nouvelle saison en Ligue 2, le Peuple Vert a répondu présent en masse, aussi bien dans les tribunes qu’à la boutique.

Plus de 20 600 abonnés à Geoffroy-Guichard

L’ASSE a franchi la barre des 20 600 abonnés pour la saison 2026-2027, selon les chiffres relayés par Peuple Vert. Il s’agit d’un nouveau record absolu pour un club de Ligue 2.

Le précédent appartenait déjà aux Verts. La saison passée, 20 113 supporters avaient pris leur abonnement pour accompagner le retour du club stéphanois au deuxième échelon. Le total actuel dépasse également les 20 307 abonnés enregistrés en Ligue 1 lors de l’exercice 2024-2025.

Les deux Kops affichent toujours complet

Cette nouvelle marque confirme l’attachement du public à l’ASSE, indépendamment de la division dans laquelle évolue son équipe. La saison dernière, le taux de réabonnement avait atteint 99 % dans les deux Kops de Geoffroy-Guichard.

Le groupe désormais dirigé par Ian Cathro pourra donc encore compter sur un Chaudron copieusement garni pour tenter d’aller chercher la remontée. De nouveaux abonnés ont également rejoint les fidèles de la maison Verte.

Le maillot extérieur affole aussi les compteurs

L’engouement dépasse les travées de Geoffroy-Guichard. Lors de sa première journée de commercialisation, le nouveau maillot extérieur s’est vendu vingt fois plus que celui de la saison précédente.

Le volume annoncé est aussi dix fois supérieur au lancement du maillot extérieur 2024-2025, alors que l’ASSE évoluait en Ligue 1. Il dépasse même le démarrage du maillot domicile présenté le 8 juillet. Sur le plan populaire, tous les voyants sont donc au vert avant le début du championnat.