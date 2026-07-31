Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Ce vendredi, l’ASSE débutera à 10h son tournoi de Ploufragan avec un groupe très remanié par rapport à la saison dernière dont David Mimbang, Lamine Sonko mais aussi deux joueurs à l’essai.

L’ASSE va poursuivre sa préparation ce vendredi avec le tournoi de Ploufragan. La réserve stéphanoise se rendra en Bretagne avec un groupe largement remanié par rapport à la saison dernière.

Lamine Sonko a signé à l’ASSE

Plusieurs jeunes joueurs seront présents, dont David Mimbang et Lamine Sonko, mais également deux défenseurs actuellement à l’essai. Selon Peuple Vert, les dirigeants de l’ASSE profitent de ce rendez-vous pour observer plusieurs profils susceptibles de renforcer les équipes de jeunes. La principale information concerne Lamine Sonko.

L’attaquant, qui évoluait précédemment à Jura Sud, a officiellement signé son contrat avec l’ASSE et fait partie du groupe envoyé en Bretagne. Son arrivée est donc déjà actée. Le jeune joueur aura l’occasion de découvrir son nouvel environnement lors du tournoi de Ploufragan et de commencer son intégration au sein du groupe stéphanois. Une nouvelle recrue offensive pour les équipes de jeunes, qui confirme la volonté de l’ASSE de renforcer son vivier avec des profils susceptibles de progresser rapidement.

Deux défenseurs à l’essai chez les Verts

En parallèle, l’ASSE a invité deux défenseurs afin de les observer dans un contexte de compétition. Lilian Deville, ancien joueur du Stade Brestois, figure dans le groupe à l’essai. Il tentera de convaincre les recruteurs stéphanois et de décrocher une place au sein du club. Mourtada Gueye, issu de la Be Sport Academy, sera également observé durant le tournoi. Les deux joueurs devront profiter des rencontres pour montrer leurs qualités et démontrer qu’ils peuvent s’intégrer au projet de formation des Verts.

Le tournoi de Ploufragan représente donc une étape importante pour les jeunes joueurs présents à l’essai. Les performances de Lilian Deville et de Mourtada Gueye pourraient influencer la décision de l’ASSE concernant leur avenir. Pour Lamine Sonko, la situation est différente. Son arrivée est déjà bouclée et le tournoi lui permettra surtout de prendre ses marques avec ses nouveaux partenaires. Avec une réserve largement renouvelée, l’ASSE continue de préparer l’avenir et de renforcer progressivement ses équipes de jeunes.