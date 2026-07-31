Alors que le PSG espère toujours attirer Ferran Torres (26 ans) au mercato, les Parisiens doivent faire face à nouvelles manoeuvres du FC Barcelone pour le conserver cet été.

Le PSG commence à s’impatienter dans le dossier Ferran Torres. Le club de la capitale apprécie le profil de l’attaquant espagnol de 26 ans et continue d’envisager son arrivée pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Mais les discussions semblent s’éterniser et plusieurs éléments pourraient désormais éloigner le joueur du Parc des Princes.

Le PSG veut une réponse pour Torres

Selon Mundo Deportivo, la direction parisienne aurait même décidé de mettre un léger coup de pression à l’ancien joueur de Valence afin de connaître rapidement ses intentions. Paris souhaiterait désormais obtenir une position claire de Ferran Torres. L’objectif serait simple : savoir si le joueur est réellement ouvert à un départ vers la capitale française ou s’il préfère poursuivre son aventure en Espagne.

En cas de réponse négative, le PSG pourrait refermer le dossier et se tourner vers d’autres pistes afin de ne pas perdre davantage de temps. Luis Enrique souhaite renforcer son attaque et aimerait pouvoir compter sur certaines nouvelles recrues avant les premières grandes échéances de la saison. Mais Ferran Torres n’est pas encore prêt à quitter le FC Barcelone.

Le club catalan aurait toujours plusieurs cartes à jouer pour convaincre son attaquant de rester. La situation pourrait notamment évoluer en fonction du recrutement d’un nouveau numéro 9. Si le FC Barcelone ne parvient pas à attirer un avant-centre supplémentaire, Ferran Torres pourrait bénéficier d’un rôle beaucoup plus important. Cette perspective lui offrirait davantage de chances de s’installer durablement dans le onze de départ. Le Barça pourrait donc utiliser cette promesse de temps de jeu pour conserver un joueur dont le profil reste apprécié en interne. Mais le FC Barcelone n’est pas le seul concurrent du PSG.

Le FC Barcelone conserve des arguments

Selon Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid serait également très impliqué dans le dossier et disposerait de plusieurs arguments pour séduire Ferran Torres. Mateu Alemany, actuel directeur sportif des Colchoneros, connaît particulièrement bien l’international espagnol. Ancien dirigeant du FC Barcelone et de Valence, il avait notamment participé à son arrivée en Catalogne. Cette relation pourrait faciliter les discussions. L’environnement personnel du joueur pourrait également jouer un rôle important. Ferran Torres est proche de plusieurs internationaux espagnols évoluant à l’Atlético, notamment Marcos Llorente, Marc Pubill et Alex Baena.

Le joueur a d’ailleurs récemment passé ses vacances avec certains d’entre eux. Selon le média espagnol, ses amis colchoneros tenteraient désormais de le convaincre de rejoindre l’Atlético, en lui expliquant qu’il pourrait devenir une figure majeure du club. Un argument sportif important, surtout si les Rojiblancos sont capables de lui garantir un statut de titulaire indiscutable. Le club parisien n’a toutefois pas dit son dernier mot. Le PSG pourrait offrir à Ferran Torres un salaire important et lui proposer de travailler sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur dont il serait proche.

La présence du technicien espagnol représente un argument majeur dans les discussions. Mais entre la possibilité de rester au FC Barcelone, l’intérêt grandissant de l’Atlético et les ambitions du PSG, Ferran Torres dispose désormais de plusieurs options. Le dossier semble donc s’enliser et Paris pourrait bientôt devoir trancher : attendre encore ou activer une autre piste offensive.