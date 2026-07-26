Auteur d’une Coupe du Monde mitigée avec les Bleus, Jules Koundé (27 ans) ne serait plus aussi intouchable qu’avant au FC Barcelone.

Le statut de Jules Koundé a évolué au FC Barcelone. Longtemps considéré comme un élément incontournable du onze blaugrana, le défenseur français âgé de 27 ans devrait désormais composer avec une nouvelle réalité.

Koundé plus vraiment intouchable au Barça ?

Sa dernière saison, mais aussi son rendement lors de la Coupe du monde 2026 avec les Bleus, n’auraient pas totalement convaincu le staff barcelonais. Sans remettre en cause son importance dans le groupe, Hansi Flick réfléchirait à redistribuer les cartes. Selon As, Éric García aurait notamment marqué des points dans l’esprit de l’entraîneur allemand. Le défenseur espagnol serait désormais une option très crédible pour occuper le couloir droit, un poste où Koundé s’est régulièrement installé ces dernières saisons.

Cette montée en puissance d’Éric García s’explique aussi par la volonté de Flick de miser sur une certaine stabilité défensive. Le Barça aurait trouvé des automatismes intéressants avec une base composée notamment de Pau Cubarsí et Gerard Martín. Une association qui a donné satisfaction en Liga et renforcé la confiance du staff.

Un nouveau rôle pour Koundé ?

Pablo Cubarsí n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en avant l’impact de son partenaire : « Gerard Martín nous a fait beaucoup de bien ». Un message qui illustre la confiance grandissante autour du jeune défenseur.Pour Jules Koundé, le scénario n’est pas celui d’une mise à l’écart totale. Le Français reste un joueur de qualité, capable d’apporter sa polyvalence et son expérience.

Mais dans une équipe du FC Barcelone où Hansi Flick veut instaurer une forte concurrence à tous les postes, son statut pourrait changer. L’ancien Bordelais pourrait devoir accepter un rôle moins central dans la hiérarchie. Un véritable tournant pour Koundé, qui devra rapidement répondre sur le terrain pour conserver sa place de référence au sein de la défense catalane.