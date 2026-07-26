La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Abdelhamid Aït-Boudlal (20 ans), révélation du Stade Rennais la saison dernière, est très courtisé en ce mercato estival.

Abdelhamid Aït-Boudlal (20 ans) commence déjà à attirer les regards des plus grands clubs européens. Intégré progressivement dans le groupe professionnel du Stade Rennais, le jeune défenseur central marocain a marqué les esprits par sa maturité et ses prestations sous le maillot breton.

« Aït-Boudlal est pisté par beaucoup de gros clubs… »

Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs étrangers, qui suivent désormais de près son évolution. L’insider Jonathan a confirmé l’intérêt grandissant autour du joueur : « Aït-Boudlal est pisté par beaucoup de gros clubs… »

Une concurrence qui ne devrait toutefois pas inquiéter le Stade Rennais dans l’immédiat. Malgré la volonté de Franck Haise de renforcer son secteur défensif avec l’arrivée d’un défenseur central plus expérimenté cet été, l’entraîneur breton compte toujours sur son jeune talent.

Haise veut le conserver au Stade Rennais

Le message envoyé par le Stade Rennais est clair : Aït-Boudlal représente l’avenir du club et son départ n’est pas envisagé à court terme. La direction rennaise souhaite continuer à accompagner sa progression plutôt que de céder aux sollicitations européennes.

Reste désormais à savoir jusqu’où iront les prétendants. Car après Estéban Lepaul, qui impressionne déjà durant la préparation, le Stade Rennais pourrait bien voir une autre de ses jeunes pousses devenir l’un des dossiers chauds du mercato.