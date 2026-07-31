Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Grégory Lorenzi poursuit son chantier pour renforcer l’effectif de l’OM au mercato estival.

Le mercato de l’OM pourrait bientôt connaître une nouvelle accélération. Arrivé récemment à la direction sportive, Grégory Lorenzi travaille sur plusieurs dossiers afin d’offrir à Bruno Genesio un effectif plus compétitif. Mais la situation financière du club oblige le dirigeant marseillais à privilégier des opérations peu coûteuses.

Une recrue mystère déjà d’accord avec l’OM

Selon L’Équipe, le nouveau directeur sportif aurait déjà trouvé un accord avec un joueur actuellement libre de tout contrat. L’identité du joueur concerné n’a pas encore filtré, mais les discussions auraient suffisamment avancé pour permettre à Lorenzi de trouver un terrain d’entente avec lui. Cette piste correspondrait parfaitement à la nouvelle stratégie du club. L’OM chercherait principalement à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, à profiter des opportunités offertes par le marché des joueurs libres, à négocier des prêts ou à cibler des transferts inférieurs à 5 M€. Dans ce contexte, la future recrue pourrait représenter un premier coup malin pour le dirigeant marseillais.

Un ex du PSG à deux doigts de signer ?

Le chantier est important à Marseille et plusieurs postes pourraient encore être renforcés. Mais Grégory Lorenzi doit composer avec des moyens limités. Le club ne souhaite pas multiplier les investissements coûteux et privilégie désormais des profils accessibles financièrement. La recherche de joueurs libres et de prêts pourrait donc occuper une place centrale dans la suite du mercato. En parallèle, l’OM avait également avancé sur la piste Thomas Meunier. Le latéral belge était prêt à suivre Bruno Genesio de Lille à Marseille et un accord avait été trouvé entre les différentes parties. Mais l’incertitude liée à la situation financière de l’OM a fini par faire échouer l’opération. Ne pouvant pas attendre davantage, Thomas Meunier a finalement choisi de rejoindre Sunderland.