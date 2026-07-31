OM Mercato : après Restes et Bulka, Lorenzi piste un autre gardien estampillé Ligue 1

Alors que Gerónimo Rulli se rapproche de Manchester City et que Jeffrey de Lange est annoncé sur le départ, l’OM accélère sa recherche d’un nouveau gardien.

Le mercato marseillais pourrait connaître une accélération inattendue dans les prochains jours. En effet, Gerónimo Rulli est désormais tout proche de Manchester City, où Pep Guardiola souhaite en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. L’international argentin aurait déjà donné son accord aux Citizens et pousserait en interne pour faciliter son départ.

Dans le même temps, Jeffrey de Lange se rapproche d’un retour aux Pays-Bas. Le FC Twente négocie activement avec l’OM pour récupérer le gardien néerlandais, désireux de retrouver un statut de titulaire. Deux départs dans le même secteur obligeraient les dirigeants olympiens à reconstruire quasiment entièrement leur hiérarchie au poste.

Restes reste la priorité, mais Lorenzi multiplie les options

Depuis plusieurs jours, le nom de Guillaume Restes revient avec insistance du côté de la Commanderie. Le portier du Toulouse FC représente le profil idéal pour incarner l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Le dossier reste néanmoins complexe en raison du coût de l’opération. L’OM étudie donc plusieurs alternatives, dont celle de Marcin Bulka, déjà évoquée ces dernières heures. Grégory Lorenzi souhaite surtout éviter de confier seul les clés du but marseillais à un jeune gardien, dans un environnement où la pression est permanente.

L’idée est donc claire : associer un gardien à fort potentiel à un élément capable d’apporter immédiatement son expérience.

Marco Bizot, une piste crédible estampillée Ligue 1

Dans cette optique, comme rapporté par JeunesFooteux, Marco Bizot coche de nombreuses cases. À 35 ans, le gardien néerlandais connaît parfaitement le championnat français après quatre saisons solides sous les couleurs de Brest, où il a disputé 148 rencontres de Ligue 1 avant de rejoindre Aston Villa.

Aujourd’hui doublure en Premier League, Bizot possède un profil rassurant. Habitué aux exigences du très haut niveau, il pourrait rapidement s’imposer comme un leader de vestiaire tout en accompagnant la progression d’un gardien plus jeune.

Son expérience de la Ligue 1 représente également un atout majeur pour un OM qui cherche à limiter les risques dans un secteur de jeu aussi stratégique.

Un dossier loin d’être bouclé

Reste que l’opération ne sera pas simple à conclure. Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2027, Marco Bizot conserve la confiance d’Unai Emery, qui apprécierait sa fiabilité comme numéro deux. Autre frein important : son salaire, estimé autour de 200 000 euros mensuels, pourrait compliquer les discussions avec les dirigeants marseillais.

Une chose est sûre, le chantier des gardiens est désormais devenu l’une des priorités absolues de Grégory Lorenzi. Entre Guillaume Restes, Marcin Bulka et désormais Marco Bizot, l’OM explore plusieurs profils pour préparer l’après-Rulli et sécuriser un poste qui pourrait connaître un profond renouvellement avant la fermeture du mercato.