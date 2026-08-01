À LA UNE DU 1 AOûT 2026
[10:24]ASSE : le Chaudron pulvérise encore un record en Ligue 2 !
[10:07]Flashback, il y a un an : Aubameyang, Paixao… Un an après les folies du mercato, l’OM a changé de cap
[10:04]RC Lens : une prometteuse défenseure file relever un défi en Espagne
[09:24]Stade Rennais : Rennes pousse jusqu’à 25 M€ et débloque enfin son gros dossier !
[09:05]PSG : l’Ajax réclame un prix XXL pour son nouvel ailier
[08:44]FC Barcelone : un plan B à 64 buts prend de l’épaisseur
[08:05]OM : le départ à 35 M€ qui ferait très mal à Genesio
[07:28]RC Lens : la Gaillette mobilisée avant la finale des pros
[07:02]ASSE : un buteur à 20 buts se détache pour remplacer Stassin
[06:42]PSG : une pépite belge à 35 M€ affole déjà Paris

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : un plan B à 64 buts prend de l’épaisseur

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 08:44
FC Barcelone : un plan B à 64 buts prend de l’épaisseur

Face à l’intransigeance de l’Atlético de Madrid dans le dossier Julián Alvarez, le FC Barcelone explore plusieurs solutions pour renforcer son attaque. La piste menant à Vangelis Pavlidis, le buteur grec de Benfica, gagne du terrain.

L’Atlético ferme la porte pour Julián Alvarez

Julián Alvarez reste la priorité du Barça pour prendre la pointe de son attaque. L’international argentin serait favorable à une arrivée en Catalogne, mais l’Atlético de Madrid refuse pour le moment de renforcer un concurrent direct en Liga.

Les relations entre les deux clubs se sont même tendues. Selon BeFootball, les Colchoneros ont saisi la Fédération espagnole, accusant le Barça d’avoir fait pression sur leur attaquant afin de le recruter.

Pavlidis monte dans la short-list du Barça

Dans ce contexte, les dirigeants blaugranas avancent sur leurs plans B. D’après AS, dont les informations sont relayées par Foot Mercato, Vangelis Pavlidis intéresse de plus en plus le club catalan.

À 27 ans, l’avant-centre de Benfica présente surtout des statistiques solides : 64 buts en 112 rencontres avec la formation lisboète. Son contrat court toutefois jusqu’en 2029, ce qui laisse au club portugais une position confortable dans un éventuel rapport de force.

Plusieurs solutions étudiées en attaque

Pavlidis n’est pas l’unique alternative envisagée par le Barça. Eli Junior Kroupi, João Pedro et Dusan Vlahovic figurent également parmi les noms suivis. Le Serbe, libre de tout contrat, attendrait notamment un signe des Catalans malgré une offre de Besiktas.

Une solution interne existe aussi : prolonger Ferran Torres et lui redonner confiance. En attendant une ouverture pour Julián Alvarez, le mercato du FC Barcelone s’organise donc autour de plusieurs profils, avec Pavlidis désormais bien placé.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot