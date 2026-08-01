FC Barcelone : un plan B à 64 buts prend de l’épaisseur

Face à l’intransigeance de l’Atlético de Madrid dans le dossier Julián Alvarez, le FC Barcelone explore plusieurs solutions pour renforcer son attaque. La piste menant à Vangelis Pavlidis, le buteur grec de Benfica, gagne du terrain.

L’Atlético ferme la porte pour Julián Alvarez

Julián Alvarez reste la priorité du Barça pour prendre la pointe de son attaque. L’international argentin serait favorable à une arrivée en Catalogne, mais l’Atlético de Madrid refuse pour le moment de renforcer un concurrent direct en Liga.

Les relations entre les deux clubs se sont même tendues. Selon BeFootball, les Colchoneros ont saisi la Fédération espagnole, accusant le Barça d’avoir fait pression sur leur attaquant afin de le recruter.

La RFEF a officiellement notifié au FC Barcelone la plainte de l’Atlético de Madrid dans le dossier Julián Alvarez. Les Colchoneros accusent le club catalan d’avoir fait pression sur l’attaquant. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2082813498120114404

Pavlidis monte dans la short-list du Barça

Dans ce contexte, les dirigeants blaugranas avancent sur leurs plans B. D’après AS, dont les informations sont relayées par Foot Mercato, Vangelis Pavlidis intéresse de plus en plus le club catalan.

À 27 ans, l’avant-centre de Benfica présente surtout des statistiques solides : 64 buts en 112 rencontres avec la formation lisboète. Son contrat court toutefois jusqu’en 2029, ce qui laisse au club portugais une position confortable dans un éventuel rapport de force.

Plusieurs solutions étudiées en attaque

Pavlidis n’est pas l’unique alternative envisagée par le Barça. Eli Junior Kroupi, João Pedro et Dusan Vlahovic figurent également parmi les noms suivis. Le Serbe, libre de tout contrat, attendrait notamment un signe des Catalans malgré une offre de Besiktas.

Une solution interne existe aussi : prolonger Ferran Torres et lui redonner confiance. En attendant une ouverture pour Julián Alvarez, le mercato du FC Barcelone s’organise donc autour de plusieurs profils, avec Pavlidis désormais bien placé.