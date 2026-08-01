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FRANCE

FC Barcelone : Lamine Yamal et Inès Garcia se bécotent à Saint-Tropez

Par Bastien Aubert - 1 Août 2026, 00:00
Lamine Yamal (Espagne)

En vacances après son sacre à la Coupe du Monde 2026, Lamine Yamal profite pleinement de son été sur la Côte d’Azur. Selon Aqababe, le prodige du FC Barcelone aurait été aperçu très proche d’Inès Garcia à Saint-Tropez.

Lamine Yamal semble vivre un été particulièrement heureux. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2026, la jeune star du FC Barcelone profite d’une période de repos bien méritée avant de retrouver les terrains. Mais ses vacances sur la Côte d’Azur ne passent pas inaperçues. Selon Aqababe, vidéos à l’appui, l’international espagnol aurait été aperçu à la Casa Amor, à Saint-Tropez, en compagnie d’Inès Garcia.

Roses, bisous et gestes tendres

Les images relayées sur les réseaux sociaux montreraient les deux jeunes personnalités très proches. Roses, gestes affectueux et bisous auraient été observés lors de cette sortie tropézienne, de quoi alimenter rapidement les discussions autour de la vie privée du joueur du FC Barcelone. Les internautes n’ont évidemment pas tardé à commenter cette apparition, qui intervient quelques semaines seulement après le sacre mondial de Lamine Yamal.

Après une saison particulièrement intense et une Coupe du Monde 2026 conclue par un titre, le jeune prodige espagnol profite désormais de quelques jours loin de la pression du football. À seulement 19 ans, Lamine Yamal a déjà vécu une année exceptionnelle, marquée par de grandes performances avec le FC Barcelone et un nouveau trophée majeur avec la sélection espagnole. Cette escapade à Saint-Tropez lui permet de souffler avant de retrouver la Catalogne et les exigences d’une nouvelle saison.

Saint-Tropez, nouveau terrain de jeu des stars

Comme chaque été, Saint-Tropez attire de nombreuses personnalités du sport, du cinéma et de la musique. La présence de Lamine Yamal et d’Inès Garcia à la Casa Amor n’est donc pas passée inaperçue. Entre les images relayées et les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, cette sortie a déjà beaucoup fait parler. Pour le nouveau champion du monde, l’été semble en tout cas se poursuivre sous les meilleurs auspices.

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