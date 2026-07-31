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Stade Rennais Mercato : énorme ouverture dans le dossier Cresswell !

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 22:00
Charlie Cresswell sous les couleurs de Toulouse

Le Stade Rennais peut s’interroger sur l’absence de Charlie Cresswell lors du match amical remporté par Toulouse contre la Real Sociedad ce vendredi (2-1).

Charlie Cresswell n’a pas participé à la rencontre de préparation entre le Toulouse FC et la Real Sociedad. Aucune précision n’a été apportée sur les raisons de l’absence du défenseur anglais, dont la situation est suivie de près pendant ce mercato estival.

Ce forfait interpelle notamment du côté du Stade Rennais, annoncé sur les rangs du Toulousain. Cependant, Fulham et Crystal Palace luttent aussi, alors que le club breton s’est vu refuser une offre aux alentours de 23 millions d’euros.

Rennes reste à l’affût dans le dossier Cresswell

Sans son défenseur central, le TFC a signé sa première victoire de l’été. Les Violets ont dominé le club basque grâce à des buts de Julián Vignolo et Santiago Hidalgo, lors de leur deuxième rencontre de préparation.

L’absence de Cresswell ne suffit pas, à elle seule, à confirmer un départ de Toulouse. Elle constitue néanmoins un nouvel élément à surveiller pour le Stade Rennais, qui était très chaud sur lui.

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