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Stade Rennais Mercato : ça chauffe dans le dossier Cresswell !

Par Bastien Aubert - 31 Juil 2026, 15:00
Charlie Cresswell (Toulouse)

Toujours intéressé par le profil de Charlie Cresswell (23 ans), le Stade Rennais attend que les planètes s’alignent dans ce dossier à plusieurs ramifications. 

Le dossier Charlie Cresswell continue d’occuper les discussions du Stade Rennais. À 23 ans, le défenseur anglais figure toujours parmi les profils appréciés par les dirigeants bretons. 

Crystal Palace pourrait changer la donne

Jusqu’ici, le Stade Rennais s’est heurté à la fermeté du Toulouse FC, bien décidé à ne pas brader son joueur.Une nouvelle donnée pourrait toutefois modifier l’équation. Alors que Crystal Palace était également intéressé par Charlie Cresswell, les Eagles auraient activé une autre piste en défense. Selon Africafoot, le club londonien aurait jeté son dévolu sur Odilon Kossonou, défenseur de l’Atalanta Bergame.

L’ancien joueur du Club Bruges plaît énormément aux dirigeants de Palace, qui souhaitent renforcer leur secteur défensif avec un élément expérimenté et performant. Une offensive sur l’international ivoirien pourrait donc éloigner Crystal Palace du dossier Cresswell. Une bonne nouvelle pour Rennes, qui perdrait ainsi un concurrent majeur.

Le Stade Rennais manipule par le Téfécé ?

Même avec un rival en moins, le chemin reste compliqué. Charlie Cresswell appartient toujours au Toulouse FC, qui ne semble pas vouloir faciliter les négociations. Le défenseur anglais représente une valeur importante pour les Violets, qui souhaitent récupérer une belle indemnité dans l’opération. Mohamed Toubache-Ter résume la situation : « Toulouse joue avec Rennes & ses représentants jouent un drôle de jeu aussi. »

Une phrase qui illustre la complexité des discussions actuelles. Le Stade Rennais devra donc profiter de cette possible ouverture tout en restant patient. Le départ de Crystal Palace vers une autre priorité pourrait permettre aux Rouge et Noir de reprendre la main. Mais il faudra encore trouver un accord avec Toulouse et convaincre toutes les parties. Charlie Cresswell reste donc une piste chaude, mais loin d’être bouclée.

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