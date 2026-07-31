Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le FC Barcelone a bouclé une opération passée relativement inaperçue avec le jeune ailier prometteur Abdul Aziz Issah.

Le FC Barcelone continue de sécuriser les jeunes talents susceptibles d’incarner l’avenir du club. Alors que les grands dossiers du mercato monopolisent l’attention, le Barça a officialisé une signature beaucoup plus discrète. Abdul Aziz Issah poursuit son aventure en Catalogne.

Deux saisons supplémentaires pour Issah

L’ailier ghanéen de 20 ans, qui évoluait depuis deux saisons sous la forme d’un prêt avec le Barça Atlètic, a définitivement convaincu les dirigeants blaugrana. Le club catalan a officialisé sa signature définitive ce lundi 27 juillet. Le Barça Atlètic a annoncé la nouvelle par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux.

Abdul Aziz Issah a signé un contrat de deux saisons, accompagné d’une option permettant de prolonger son engagement d’une année supplémentaire. Le jeune attaquant est désormais lié au FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2028. Cette signature met également fin à toute perspective de retour au Dreams FC, son club formateur au Ghana. Après deux prêts successifs, le Barça a donc décidé de miser durablement sur le joueur.

Une progression remarquée au FC Barcelone

Arrivé en Catalogne sous la forme d’un prêt, Abdul Aziz Issah a progressivement gagné la confiance du staff technique. Ses performances avec le Barça Atlètic ont convaincu les responsables sportifs de poursuivre l’aventure. Lors de la saison 2025-2026, l’ailier ghanéen a disputé 20 rencontres avec la réserve blaugrana. Il a inscrit quatre buts et affiché une progression régulière dans son jeu. Ses qualités de percussion et son potentiel auraient particulièrement séduit les dirigeants catalans. Le FC Barcelone considère désormais qu’il possède les qualités nécessaires pour poursuivre son développement au sein du club.

Cette signature représente une étape importante dans la carrière du jeune international ghanéen. À seulement 20 ans, Abdul Aziz Issah dispose encore d’une marge de progression importante. Le joueur va pouvoir poursuivre son apprentissage au sein d’une structure réputée pour la qualité de sa formation. Le FC Barcelone confirme également sa volonté de sécuriser les profils prometteurs avant qu’ils n’attirent l’attention d’autres clubs européens. Après avoir observé sa progression pendant deux saisons, le Barça a choisi de lui offrir une véritable stabilité.

L’équipe première du Barça dans un coin de la tête

Abdul Aziz Issah ne cache pas son ambition. En s’engageant définitivement avec le Barça Atlètic, l’ailier souhaite continuer à progresser avec l’objectif de se rapprocher progressivement de l’équipe première. La concurrence reste évidemment immense au sein du club catalan. Mais le jeune Ghanéen dispose désormais de plusieurs saisons pour démontrer qu’il peut franchir un nouveau cap.

Sa signature ne garantit pas une promotion immédiate chez les professionnels. Elle constitue toutefois un signal fort : le FC Barcelone croit suffisamment en son potentiel pour l’intégrer durablement à son projet. Après deux années de prêt, Abdul Aziz Issah a donc réussi à convaincre les dirigeants catalans. Son prochain défi sera désormais de transformer cette confiance en performances et de frapper, à terme, à la porte du groupe professionnel.